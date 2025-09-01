Cuerpo de influencer fue hallado en macabra escena junto al de su esposo y dos hijos

Influencer Esmeralda Ferrer fue hallada sin vida junto a sus dos hijos (Tomadas de X/Tomada de Twitter)

La influencer mexicana Esmeralda Ferrer Garibay, de 32 años, fue descubierta sin vida junto a su esposo y sus dos hijos, un varón de 13 años y una niña de 7.

Según información de medios internacionales, como Univisión e Infobae, los cuatro cuerpos fueron hallados dentro de una camioneta Ford Ranger gris, aparentemente, envueltos en plástico, cerca de un taller mecánico en la colonia San Andrés de Guadalajara.

El hallazgo tuvo lugar dentro de la camioneta abandonada, pero se cree que el asesinato ocurrió en el taller mecánico cercano. Ahí se encontraron manchas de sangre, casquillos y evidencia balística, lo que indica que los cuerpos fueron trasladados después del crimen.

Las autoridades señalan que el móvil del crimen podría estar vinculado con las actividades del esposo, quien se dedicaba a la compra-venta de vehículos y al cultivo de jitomate en Michoacán. Esa zona es conocida por la influencia del crimen organizado, por lo que se sospecha que él fue el principal objetivo.

Ferrer era muy conocida en el mundo de las redes sociales donde tenía miles de seguidores.

Las autoridades locales están investigando el espeluznante caso.