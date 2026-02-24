Daddy Yankee se despidió de Costa Rica con poderoso mensaje tras su visita más especial al país

El cantante puertorriqueño Daddy Yankee se despidió este lunes de Costa Rica con un mensaje que no pasó desapercibido entre sus seguidores, luego de su visita a la iglesia Casa Pasión, en San José, donde compartió su testimonio de vida.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el artista, ahora presentado como Raymond Ayala, expresó palabras de agradecimiento dirigidas al país tras su participación en la actividad religiosa del domingo.

El puertorriqueño se reinventa con una visión de fe y propósito en la música urbana. (PATRICK T. FALLON/AFP)

Un mensaje directo a Costa Rica

“Gracias mi gente linda de Costa Rica por el amor y el cariño siempre. Pura Vida. Estamos en Costa Rica, Casa Pasión, vine a dar mi testimonio, pura vida Dios los bendiga siempre Costa Rica”, compartió en la publicación.

El mensaje fue difundido luego de que el intérprete visitara la iglesia ubicada en San José, donde habló sobre su proceso espiritual y su decisión de entregar su vida a Dios, en un evento que reunió a decenas de personas.

La visita marcó un contraste con sus anteriores llegadas al país, cuando abarrotó escenarios como el Estadio Nacional. Esta vez, su presencia estuvo centrada en un mensaje de fe y transformación personal.

La despedida en redes sociales generó reacciones entre sus seguidores, quienes respondieron al gesto de gratitud del artista hacia el público costarricense.

Daddy Yankee compartió un mensaje de despedida para Costa Rica en Instagram. (Instagram/Tomada de Instagram)

