Daniel Quirós desempolvó un recuerdo de hace 24 años en Telenoticias

El periodista Daniel Quirós se puso nostálgico al compartir un corto video de hace 24 años, cuando formaba parte de la edición nocturna de Telenoticias.

El narrador y periodista deportivo, Daniel Quirós, de canal 7 (Instagram)

El recuerdo corresponde al año 2002 y muestra a Quirós junto con la periodista Mishelle Mitchell, mientras ambos presentaban las noticias.

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Daniel Quirós junto al su excompañera.captura (captu/captura)

En el video incluso aparece una información relacionada con Liga Deportiva Alajuelense, uno de los temas que ambos presentaron aquella noche.

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“Un recuerdo de hace 24 años… Edición nocturna de Telenoticias… ¡El tiempo pasa, uno se hace viejo, pero queda lo vivido, eso nadie se lo quita a uno…! Y siempre bendecido”, escribió Quirós al compartir el recuerdo.