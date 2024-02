Debi Nova le dio una noticia muy importante a sus seguidores y que la tiene muy emocionada

Debi Nova está lista para mostrarle al mundo su nueva canción (Tomada de Instagram)

La cantante costarricense Debi Nova dio una noticia muy importante a todos sus seguidores y es que ya tiene lista la primera canción del 2024.

Tras el estreno “Baño de luna” a finales del año anterior, ya la artista tiene saliendo del horno un nuevo sencillo, pieza que decidió sacar muy cerquita del Día del Amor y la Amistad.

Se trata de “Pasajera” y ya dio un adelanto de la letra.

“Ya no tengo ganas de llorar, ya no tengo ganas de llenar un bolsillo con el fondo hueco, pues, de quien ya no soy, no quiero ni el eco”, dice.

A pesar de la fecha y el mes elegido, la canción no habla de amor en pareja, al contrario, todo parece que es sobre amor propio y dejarse llevar por la vida como una “Pasajera”.

El tema estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del jueves 15 de febrero.