Demi Moore está devasta por nueva situación que enfrenta Bruce Willis

Bruce Willis ya no reconoce a Demi Moore

La demencia que padece el querido actor Bruce Willis avanza con fuerza, perjudicando al actor y a sus seres queridos.

Tras ser diagnosticado hace unos meses con demencia, la vida de Willis y su familia ha dado un gran giro y es que, según medios internacionales, ya no reconoce a su amiga y exesposa, Demi Moore.

La revista Closer informó que una fuente cercana a la familia contó que tras un viaje a Italia, Moore fue a visitar al protagonista de “Duro de matar”, pero que él no logró saber que se trataba de ella.

“Su memoria se desvaneció. Demi se dio cuenta de que él realmente no la reconocía, está devastada. Ella no tenía idea de que él había caído tanto”, explicaron a Closer.

Esta versión coincide con la de su amigo, el guionista y director Glenn Gordón, quien hace poco explicó cómo vio al artista tras ir a visitarlo.

“Mi sensación es que entre uno y tres minutos sabe quién soy. Él ya no es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no las tiene disponibles. Sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él, sabes que es Bruce y estás agradecido de que esté allí, pero la alegría de vivir se le fue”, dijo al New York Post.

Willis tiene 68 años de edad y una extensa y exitosa carrera que lo ratifica como uno de los mejores actores de Hollywood en los últimos años.