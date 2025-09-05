Teleguía Farándula

“Desamparados”: escuche la nueva canción del momento y que es todo un pegue por su crítica

Canción “Desamparados” y su original y pegadiza letra suma muchas reproducciones

Por Hillary Chinchilla Marín
Artista tico le hizo canción a Desamparados
Artista tico le hizo canción a Desamparados (Captura/Captura)

Un comediante y actor tico realizó una divertida canción contra la violencia que vive el país y en específico en el cantón de Desamparados.

Se trata de Juan Jocoso, un creador de contenido que publicó un video con una canción titulada “Desamparados”, que narra con un poco de reproche lo que viven los vecinos de ese lugar.

La pieza tiene el popular ritmo de Empire State Of Mind, de Jay Z, que en su coro dice “New York”, solo que acá dice Desampa.

En la letra cuentan que a pesar de lo que ha cambiado la vida y la sociedad, aunque hay balaceras, hay asaltos y mucha violencia, también hay gente con sueños, pulseadora y con ganas de salir adelante.

El video en TikTok suma muchas reproducciones y comentarios que agradecen la creatividad y diversión en un mensaje lleno de protesta.

@_juanjocoso

Desampamente ya está disponible Disfrútenla, ríanse y compartan. Gracias a @elmentadochule por toda la ayuda creativa, @cadenzastudios por ayudarnos con el sonido y a mi bro @josuegac por la ayuda en el video y con ideas. #desampa #desamparados #rap #empirestateofmind

♬ sonido original - Juanjocoso - Juanjocoso
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

