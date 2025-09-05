“Desamparados”: escuche la nueva canción del momento y que es todo un pegue por su crítica

Artista tico le hizo canción a Desamparados (Captura/Captura)

Un comediante y actor tico realizó una divertida canción contra la violencia que vive el país y en específico en el cantón de Desamparados.

Se trata de Juan Jocoso, un creador de contenido que publicó un video con una canción titulada “Desamparados”, que narra con un poco de reproche lo que viven los vecinos de ese lugar.

La pieza tiene el popular ritmo de Empire State Of Mind, de Jay Z, que en su coro dice “New York”, solo que acá dice Desampa.

LEA MÁS: Muchacho de 16 años fue detenido como sospechoso de pornografía infantil en Desamparados

En la letra cuentan que a pesar de lo que ha cambiado la vida y la sociedad, aunque hay balaceras, hay asaltos y mucha violencia, también hay gente con sueños, pulseadora y con ganas de salir adelante.

El video en TikTok suma muchas reproducciones y comentarios que agradecen la creatividad y diversión en un mensaje lleno de protesta.

LEA MÁS: A costarricense le llovieron mensajes por lo que hizo con un gato que fue atropellado