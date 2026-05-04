Día de Star Wars: la curiosa razón por la que se celebra cada 4 de mayo

La frase “May the Fourth be with you” dio origen a la celebración. (Image Group LA/The Walt Disney Company)

Cada 4 de mayo, millones de fanáticos alrededor del mundo celebran el Día de Star Wars, una fecha que, aunque no es oficial, se ha convertido en todo un fenómeno cultural.

Lo curioso es que esta celebración no nació de un anuncio formal ni de una decisión de sus creadores, sino de algo mucho más simple: el ingenio de los seguidores.

Un juego de palabras que lo cambió todo

La razón por la que se celebra este día tiene que ver con una frase que cualquier fan reconoce de inmediato: “Que la Fuerza te acompañe”.

LEA MÁS: Don Stockwell quedó al descubierto: esto vale la colección millonaria que tiene en casa

En inglés, esta expresión (“May the Force be with you”) dio paso a un juego de palabras con la fecha “May the Fourth” (4 de mayo), creando la famosa frase “May the Fourth be with you”.

Ese detalle, que empezó como una broma entre seguidores, terminó ganando fuerza hasta convertirse en una tradición que hoy se celebra en distintos países.

Una fiesta que nació de los fans

A diferencia de otras fechas conmemorativas, el Día de Star Wars no tiene un origen oficial claro.

Según recoge el medio La Prensa Libre, esta celebración fue impulsada principalmente por los propios fanáticos, quienes comenzaron a usar la frase desde finales de los años 70.

Con el paso del tiempo, el entusiasmo creció tanto que en 2011 se organizó uno de los primeros eventos oficiales en Toronto, donde hubo concursos, trivias y maratones de películas.

Cada 4 de mayo los fans celebran el Día de Star Wars alrededor del mundo (Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP)

Miles de fans celebran este día. (SAM YEH/AFP)

Actividades, disfraces y maratones son parte de la tradición. (ANDY BUCHANAN/AFP)

Un legado que sigue creciendo

La saga creada por George Lucas no solo revolucionó el cine de ciencia ficción, sino que también logró construir una comunidad global que mantiene viva su historia.

Hoy en día, el 4 de mayo se celebra con disfraces, actividades especiales, proyecciones y todo tipo de homenajes que recuerdan la eterna lucha entre el bien y el mal en una galaxia muy, muy lejana.

Aunque comenzó como un simple juego de palabras, el Día de Star Wars es ahora una muestra del impacto que puede tener una historia cuando conecta con millones de personas en todo el mundo.