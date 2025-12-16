Don Stockwell quedó al descubierto: esto vale la colección millonaria que tiene en casa

Don Stockwell dejó a más de uno con la boca abierta al revelar cuánto vale la impresionante colección que ha reunido durante años y que guarda en su casa. No es solo una afición: es una inversión que alcanza cifras de alto calibre.

Don Stockwell mostró parte de su colección original de Star Wars y terminó revelando que su valor alcanza medio millón de dólares. (Jose Cordero)

LEA MÁS: Guns N’ Roses se presenta hoy en el Estadio Nacional y esto pidieron para su camerino, ¿habrá mucho alcohol?

La confesión se dio durante un video que compartieron en TikTok, cuando el influencer Tiri fue directo al grano y le lanzó la pregunta sin anestesia:“¿Cuánto vale toda la colección, todo, todo?”.

Aunque al inicio el empresario aseguró que para él el valor era más sentimental y que no suele hablar de dinero, terminó soltando el dato que muchos querían escuchar.

LEA MÁS: Esto fue lo primero que hizo Axl Rose a su llegada a Costa Rica

“Tiene un valor económico bastante alto. Vale medio millón de dólares”, respondió, es decir, unos 250 millones de colones.

La cifra sorprendió tanto que el propio Tiri bromeó diciendo que después pasaba por la casa de Stockwell.

Don Stockwell tiene una colección millonaria en su casa y influencer le sacó el dato de cuánto costaba

“Todo lo que tiene acá es original, es una colección de Star Wars de 1978 a 1985”, destacó el influencer, dejando claro que no se trata de piezas cualquiera.

Una revelación que confirma que la pasión de Don Stockwell por esta saga va mucho más allá del gusto personal.