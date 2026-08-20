Diego Bravo confirma el final de su relación y lanza poderoso mensaje sobre su nueva etapa

Diego Bravo confirmó a La Teja que su relación con Sebastián Marín llegó a su final, varios meses después de que ambos comenzaron su romance y compartieran públicamente parte de su historia.
El influencer y Marín iniciaron su relación en octubre del año pasado. En aquel momento, Bravo contó a este medio que conocía a su ahora expareja desde hacía varios años, aunque nunca habían tenido una relación cercana.
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“Tal vez unos seis años, pero lo conocía únicamente de vista. Varias veces nos topamos en diferentes eventos sociales, frente a frente, en algún momento hubo contacto visual, en algún momento nos saludamos, pero en realidad nunca tuvimos ningún tipo de acercamiento o oportunidad de socializar directamente”, explicó en aquella ocasión.
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Ahora, con la relación terminada, Bravo decidió compartir con sus seguidores cómo está viviendo este nuevo momento de su vida.
“¿Cómo me siento realmente? En paz”, escribió el influencer en una publicación en redes sociales.
Bravo reconoció que no necesariamente todo está perfecto, pero aseguró que poco a poco siente que está recuperando aspectos de sí mismo que había dejado de lado.
“Poquito a poquito siento que estoy volviendo a mí. Recuperando mi brillo, mis ganas y esa parte de mí que durante algún tiempo sentí perdida”, expresó.
Para el influencer, este proceso también le ha permitido entender que sanar no significa necesariamente regresar a quien era antes, sino descubrir una nueva versión de sí mismo, con más conciencia, tranquilidad, límites y amor propio.
Además, reflexionó sobre las relaciones que, aunque hayan sido importantes, pueden llegar a su final.
“También entendí que hay personas, historias y etapas que pueden significar muchísimo y aun así llegar a su final. Que puedes querer a alguien y al mismo tiempo aceptar que algunos caminos simplemente dejan de ir en la misma dirección”, manifestó.
Bravo aseguró que ahora prefiere quedarse con los aprendizajes y agradecer por lo vivido, sin necesidad de aferrarse a una etapa que ya terminó.
“Y eso también es amor: agradecer sin necesidad de quedarte”, afirmó.
El influencer también habló de lo que viene para él y mencionó que ahora quiere darle más espacio a sus amigos, proyectos, viajes y a disfrutar nuevamente de su propia compañía.
“No estoy persiguiendo nada ni a nadie. No necesito reemplazar a nadie ni llenar ningún espacio. Simplemente estoy dejando que la vida me sorprenda”, escribió.
Bravo reconoció que todavía no sabe qué personas o experiencias llegarán a su vida, pero aseguró que, por primera vez, esa incertidumbre le genera ilusión.
Su mensaje cerró con una reflexión sobre los finales y la importancia de continuar adelante sin considerar que todo lo vivido fue un error.
“Hay capítulos que terminan y no por eso fueron un error. Yo me quedo con lo bonito, cierro los míos con cariño y sigo adelante con el corazón tranquilo”, concluyó.