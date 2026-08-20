Se comen vivo a famoso chef de MasterChef Celebrity por hacer una sopa negra “tica”

La sopa negra de Nicolás de Zubiría provocó una lluvia de comentarios de costarricenses. (MasterChef Celebrity Colombia/MasterChef Celebrity Colombia)

Los ticos no dejan pasar una y se fueron con todo contra el famoso chef y empresario colombiano Nicolás de Zubiría, luego de que preparara una supuesta sopa negra costarricense durante una masterclass de MasterChef Celebrity Colombia.

El momento fue compartido en TikTok por la usuaria Marisol Granados, quien confesó estar feliz de ver un plato de Costa Rica en uno de sus programas favoritos.

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En el video aparece de Zubiría presentando el resultado de su preparación, que acompañó con huevo, aguacate y guineo verde.

“Ahí lo tienen, una sopita negra de Costa Rica, con guineo, aguacate, huevo y mucho perrengue (energía) en esta receta. Esto es comida del país tico, esto es pura vida, esto es Costa Rica”, dijo el chef.

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Pero la presentación no convenció del todo a los costarricenses que vieron el video y varios se fueron directo a comentar para decirle que eso no era una verdadera sopa negra.

“Esa no es nuestra sopa negra, le faltas el respeto a nuestra sopa de la abuela”, escribió una usuaria.

Otro comentario fue todavía más específico: “La sopa negra no lleva frijoles enteros, son licuados”.

Un usuario incluso señaló que la preparación parecía más cercana a unos frijoles que a la tradicional sopa negra costarricense: “Eso no es una sopa negra, primero se hace con frijoles negros y es espeso”, reclamó.

Nicolás de Zubiría preparó una sopa negra inspirada en la gastronomía costarricense. (MasterChef Celebrity Colombia/MasterChef Celebrity Colombia)

Así, lo que comenzó como un intento de llevar un poquito de la gastronomía costarricense a la televisión colombiana, terminó provocando una lluvia de comentarios de ticos defendiendo una de las recetas más tradicionales de nuestro país.

Eso sí, entre tanta crítica también hubo quienes celebraron que un plato costarricense apareciera en un programa tan conocido y que el chef quisiera rendirle homenaje a la comida tica.