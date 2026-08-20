Wisin se pone serio con el perreo y anuncia una universidad que promete clases de “Epistemología del Flow”

Wisin sorprendió al anunciar la creación de la Universidad del Perreo en Puerto Rico.

¿Usted se imagina sacar un título universitario después de pasar por clases de perreo, ritmo y flow? Pues esa idea ya no suena tan descabellada.

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El cantante puertorriqueño Wisin sorprendió a sus seguidores al anunciar en sus redes sociales la creación de la Universidad del Perreo (UDP), un proyecto que busca convertir la historia y la cultura del reguetón en una propuesta de estudio académico.

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La institución tendrá su sede en Cayey, Puerto Rico, ciudad natal del artista, y promete darle un giro bastante particular a la educación con materias que seguramente no aparecen en cualquier plan universitario.

Así se ve el sitio web de UDP. captura (UDP/UDP)

Entre las cátedras anunciadas están Historia del Reguetón, Ritmo Aplicado y Epistemología del Flow.

El proyecto también contempla un Centro de Estudios Avanzados en Cadencia, Dembow y Cultura Urbana, además de programas de intercambio y becas para estudiantes de diferentes partes del mundo.

Wisin explicó que la iniciativa nació después de más de tres décadas dedicadas a la música y de ser testigo de cómo el reguetón pasó de las calles a convertirse en un fenómeno mundial.

“Después de más de tres décadas de carrera musical, de ver cómo nuestro sonido nació en la calle y se expandió hasta conquistar cada rincón del mundo, he comprendido que nuestra historia es demasiado grande para quedarse solo en los escenarios”, expresó el cantante al presentar la propuesta.

La Universidad del Perreo utiliza una frase bastante particular para describir su filosofía: “El ritmo es el currículum. La calle es el campus”.

Y aunque el nombre puede provocar una sonrisa, la propuesta tiene como objetivo preservar y documentar la evolución del reguetón y todo el movimiento cultural que se desarrolló alrededor de este género.

El proyecto ya cuenta con una plataforma en la que los interesados pueden realizar una preadmisión. También tiene una cuenta regresiva que apunta a la apertura oficial de la institución.

Por ahora no se han revelado todos los detalles sobre los programas, requisitos de ingreso o la modalidad de las clases, pero queda claro que Wisin quiere que el reguetón también tenga su espacio en las aulas.

Así que ya sabe: si alguna vez soñó con graduarse en algo relacionado con el flow, esta podría ser su oportunidad.