Famosa tiktoker desapareció y ahora encuentran un cuerpo que podría ser el suyo

Hallan cuerpo parcialmente quemado y sospechan que sería de famosa tiktoker desaparecida. (Sonia Bellina/Sonia Bellina)

Un macabro hallazgo mantiene conmocionada a una comunidad del sur de Francia, donde las autoridades investigan la muerte de una mujer cuyo cuerpo fue localizado parcialmente quemado entre unos viñedos.

Una de las principales hipótesis es que se trataría de Sonia Bellina, una reconocida creadora de contenido en TikTok que fue reportada como desaparecida días antes.

El cuerpo fue encontrado el miércoles 12 de agosto por un trabajador agrícola que llegó a realizar sus labores en un viñedo de Saint-Gilles, en la región de Gard. El hombre alertó inmediatamente a las autoridades, que desplazaron equipos policiales hasta el lugar.

La Fiscalía de Nîmes abrió una investigación por un posible asesinato y ordenó realizar una autopsia para determinar las circunstancias de la muerte y avanzar en la identificación de la víctima.

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Aunque oficialmente el cuerpo todavía no ha sido identificado, varios elementos encontrados durante las pesquisas hacen pensar a los investigadores y a la familia que podría tratarse de Bellina, de 29 años.

La joven había desaparecido el lunes 10 de agosto, apenas dos días antes del hallazgo. De acuerdo con sus familiares, algunos detalles físicos coincidirían con los de la víctima, entre ellos los implantes mamarios. Además, un anillo encontrado junto al cuerpo era similar a uno que pertenecía a la influencer.

La familia también logró ubicar el teléfono de Bellina mediante la función de localización que tenía activada. Su hermana contó que la joven había dicho que saldría una noche, pero nunca regresó a su casa.

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Familia teme lo peor tras encontrar cuerpo que podría ser de famosa tiktoker desaparecida. (Sonia Bellina/Sonia Bellina)

“Se encontró con el tipo equivocado en el momento equivocado”, habría expresado la hermana al hablar sobre lo ocurrido.

El caso también ha generado preocupación por el acoso que, según la familia, Bellina sufría en redes sociales. Sus allegados pidieron respeto y rechazaron los comentarios de personas que llegaron a responsabilizar o incluso a justificar lo ocurrido.

La investigación contempla, además, el hecho de que el cuerpo habría sido cubierto con una sustancia inflamable y posteriormente quemado, una circunstancia que podría complicar tanto la identificación como el esclarecimiento del crimen.

People en Español informó que Bellina acumulaba más de 260.000 seguidores en TikTok, donde era conocida principalmente por sus videos de sincronización de labios y señaló que las autoridades todavía esperan los resultados de las pruebas de ADN para confirmar oficialmente la identidad de la víctima.

Mientras avanzan las diligencias, alrededor de 40 agentes participan en la investigación. Las autoridades esperan contar con los resultados forenses que permitan establecer de manera definitiva si el cuerpo encontrado en el viñedo corresponde a Bellina y qué ocurrió antes de su muerte.