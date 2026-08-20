Johanna Ortiz abre su corazón: revela lo más duro de su divorcio, cómo lo vivió su hija y si está soltera o no

Dos años después de anunciar públicamente su divorcio y de evitar hablar del tema tan abiertamente, Johanna Ortiz al fin abrió su corazón y se refirió a ese proceso.

La expresentadora habló de ese capítulo de su vida en el episodio más reciente del pódcast Alma de mujer, de Yessenia Ramírez, directora del Miss Universe Costa Rica.

En el programa, Joha habló de cómo enfrenta la soltería a los 41 años, reveló lo más duro de la separación y hasta contó cómo lo vivió su hija Aura, de casi 7 añitos.

Johanna Ortiz habló de su separación como nunca dos años después de anunciar su divorcio. (Captura/Captura de pantalla.)

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Johanna anunció inesperadamente el 16 de julio de 2024 el divorcio de su esposo Esteban Salazar, con quien estuvo casada durante casi 10 años.

“Al principio me sentía viviendo la vida de otra persona”

Según Johanna, nunca le pasó por la mente que su matrimonio fuera a acabar, pues desde que se casó nunca más se imaginó soltera.

“Al principio me sentía viviendo la vida de otra persona porque volví a salir, a tener citas, a conocer gente. Me sentía con una libertad que no pensaba que iba a tener en ese momento, pero acepté las circunstancias como fueron porque tampoco me casé para divorciarme.

“Me proyectaba en mi vida de familia, con el papá de mi hija, mi hija, viviendo otra vida, pero pasaron cosas y la vida me llevó a este lugar y siempre trato de verlo como una oportunidad para conocerme más a mí. Este proceso me ha permitido conocerme mucho y estoy abierta a lo que venga”, expresó.

Johanna Ortiz es la protagonista del episodio más reciente del pódcast Alma de mujer, de Yessenia Ramírez. (Captura/Captura de pantalla.)

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Sigue soltera

Ortiz confirmó que sigue soltera y destacó que pese a todo se siente tranquila porque ya había cumplido muchas etapas de su vida que sí quería experimentar como mujer.

“En esta momento de mi vida ya hay muchas cosas que he pasado, muchos ‘checks’ hechos, entonces estoy viviendo esta etapa sin esa presión porque muchas amigas, incluso chicas de mi edad, lo viven diferente porque tal vez sí quieren casarse, sí quieren ser mamás y sienten que la vida se les va”, afirmó con mucha sinceridad.

Joha mencionó que no le costó superar la ruptura de su exmarido porque vivió el duelo en los últimos meses dentro de la relación; sin embargo, sí hubo un aspecto que fue muy difícil del proceso para la risueña exfigura televisiva.

“Estoy segura que las mujeres hacemos el duelo dentro de la relación, entonces por eso es que a veces para las mujeres es más fácil sobrellevar ese proceso, sanar y tratar de encontrar un nuevo camino. No significa que no sea difícil porque, obviamente, hay un montón de cosas que se rompen: ese ideal de familia, la dinámica de familia es tan linda.

Lo más duro de la separación

“He tenido la dicha de tener una hija con un papá presente porque él ha querido estar en todo desde siempre. Ahora que no estamos juntos él ha sido un papá muy presente y para mí eso ha sido muy difícil porque quiere estar más tiempo con mi hija. Para mí era duro dársela al papá y que ella se fuera con el papá y todavía es un proceso que nos cuesta a las dos: esa despedida. Entonces esa es una confesión, esa parte me costó demasiado: compartir a Aura, pero siempre supe que era parte del precio que tenía que pagar por las decisiones que había tomado”, explicó.

Johanna también mencionó cómo enfrentó su hija la separación.

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“Ella ya lo ha ido entendiendo, como que el primer año ella aún no entendía muy bien la dinámica. Sentía que tenía dos casas y así, pero ya después de un año entendió que papá y mamá están divorciados, que ya no somos pareja y que siempre vamos a ser una familia para ella, pero que ya papá y mamá no están juntos”, manifestó.