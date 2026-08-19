Domingo Argüello, alcalde de Montes de Oca, dio en el clavo con un comentario sobre las batallas de aura

Domingo Argüello, alcalde de Montes de Oca, defendió a los jóvenes que disfrutan de las llamadas luchas de aura. (Albert Marin/Inundaciones en barrio Dent.)

Las llamadas batallas de aura han ganado popularidad entre los jóvenes y, al mismo tiempo, han provocado críticas de personas que no comprenden el interés que generan estas competencias.

Ante esos cuestionamientos, Domingo Argüello, alcalde de Montes de Oca, salió en defensa de los jóvenes y aseguró que no ve cuál es el problema con que tengan una actividad para entretenerse, siempre que no perjudiquen a otras personas.

Argüello contó que su hijo fue quien le explicó qué significa “six seven” y le habló de las competencias relacionadas con “farmear aura”.

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“Mi hijo me explicó qué es six seven, pero ahora está de moda la famosa lucha de auras o farmear aura, lo que sea”, comentó.

El funcionario aseguró que le llamó especialmente la atención la cantidad de críticas y ataques que han recibido quienes disfrutan de esta actividad, por lo que decidió hacer una comparación con lo que ocurría cuando él era joven.

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“Yo me acuerdo en mi época lo que hacíamos era competencias de breakdance o de electric y de toda esta carajada, y posiblemente alguna gente nos veía raros o se preguntaban: ‘¿Por qué pierden el tiempo en esto?’, o cómo nos vestíamos”, recordó.

Para Argüello, la pregunta debería ser otra, si los jóvenes están causando algún daño.

Argüello aseguró que las competencias pueden ayudar a los jóvenes a vencer el miedo de exponerse frente a otras personas. (Captura/Captura)

“¿Le están haciendo daño a alguien? ¿Le están lastimando a alguien? ¿Están robando? No”, cuestionó.

El alcalde considera que estas competencias incluso pueden ayudar a algunos participantes a enfrentar sus propios temores, debido a que deben exponerse frente a otras personas y competir sin que necesariamente importe su apariencia física.

“Es una forma hasta de vencer miedos, porque se tienen que exponer y van a haber otros y donde, sin importar físicos, cualquiera puede ganar”, explicó.

También hizo un llamado a respetar los gustos de cada generación y recordó que en otras épocas existieron tendencias que igualmente podían parecer extrañas para los adultos.

“Me acuerdo que en su momento algunos buscaban Pokémones. Vivamos felices, no nos amarguemos y dejemos disfrutar”, manifestó.

Domingo Argüello comparó las luchas de aura con las actividades que eran populares entre los jóvenes de su generación. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Argüello agregó que una afición de este tipo no define las capacidades profesionales de una persona.

“En el currículum, ¿qué importa? O sea, no va a venir ‘participé, lucha de auras’. No. Lo que se va a valorar es si estudiaron, si pasaron y si tienen capacidad para trabajar”, afirmó.

Incluso, el alcalde contó que planea asistir a una de estas competencias para conocer mejor la dinámica.

“Más bien, llego el viernes ahí a ver la lucha para entender un poquito. Vivamos, dejemos vivir, seamos felices, disfrutemos y mientras no le hagamos daño a nadie, ¿cuál es el problema?”, concluyó.