Diego Bravo criticó decisión de la exMiss Costa Rica Valeria Rees y ella le respondió con veneno

Lo que comenzó como una opinión sobre el anuncio de embarazo de Valeria Rees terminó convirtiéndose en un inesperado intercambio de declaraciones entre la ex Miss Costa Rica 2021 y el creador de contenido Diego Bravo.

La polémica surgió después de que Bravo cuestionara públicamente la decisión de Rees de confirmar su embarazo durante la gala de Miss Universe Costa Rica 2026, donde participó como jurado.

(Instagram/Instagram)

La crítica de Diego Bravo

Según expresó el youtuber, la noche debía estar enfocada en las candidatas que competían por la corona nacional.

Por esa razón, consideró que la exreina de belleza terminó llevándose parte de la atención al aparecer con un atuendo que dejaba al descubierto su pancita y confirmar así los rumores que circulaban desde días atrás.

Las declaraciones generaron debate en redes sociales, donde algunos usuarios respaldaron la postura de Bravo y otros defendieron el derecho de Rees a compartir la noticia cuando quisiera.

La respuesta de Valeria

Poco después, Valeria publicó un mensaje en sus redes sociales explicando por qué eligió esa fecha para hacer público su embarazo.

“Desde ese momento supe que la noticia la iba a dar en mi cumpleaños, 5 de junio, siendo jurado del Miss Universe Costa Rica, disfrutando de lo que más amo, cumpliendo más metas personales y rodeada de mujeres y personas que son reconocidas a nivel mundial por su mentalidad y logros”, escribió.

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La ex Miss Costa Rica también dejó claro que buscó hacerlo a su estilo.

“Y OBVIO de una manera muy la Valeria que conocen, mega sesión de fotos, mega vestimenta y un escenario, ¿por qué no? En televisión en vivo sí se puede y con Miss Universe involucrado. Ustedes saben cómo una es, que tu Beyoncé, que tu diva, ajáaa”, añadió.

Valeria Rees confirmó su embarazo en el Miss Universe Costa Rica (Fiorella Montoya/La Nación)

“Baby, no sé quién es”

La situación escaló cuando un seguidor comentó en una de sus publicaciones:

“Ella terminó con ese Diego Bravo”.

La respuesta de Rees llamó inmediatamente la atención.

“Baby, no sé quién es”, escribió.

El comentario llegó rápidamente al creador de contenido, quien respondió mediante un video.

“¿Entonces queremos show? Pues demos show. ¿Cómo así Valeria que no sabe quién soy yo? ¿Perdió la memoria? Ay Valeria, ¿cómo pasamos de esto a no sé quién es?”, manifestó.

Diego demostró que sí lo conoce

Para respaldar su versión, Bravo compartió un video donde mostró conversaciones que ambos habrían mantenido por Instagram a lo largo del tiempo, incluyendo mensajes y reacciones entre ambos hasta con corazones.

Consultado por La Teja, el influencer aseguró que le molestó que Rees dijera públicamente que no sabe quién es.

Además, contó que nunca ha tenido problemas con ella, pero que hace algunos meses se dio cuenta de que la exMiss Costa Rica dejó de seguirlo en redes sociales y no entendió qué justificaba esa decisión.

Según Bravo, precisamente por eso le sorprendió escuchar la respuesta de Valeria, pues insiste en que ambos se conocen y han mantenido contacto anteriormente.