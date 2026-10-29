Don Francisco le dio un consejo a una tica que busca cumplir su sueño de ser empresaria

Don Francisco le dijo a una tica qué debería elegir primero: ¿el amor o sus sueños? (Instagram Repretel/La Nación)

El reconocido presentador Don Francisco le dio un consejo a una joven costarricense que llegó a su nuevo programa en busca de orientación sobre su futuro y el amor.

La tica, identificada como Fernanda, le planteó una pregunta al conductor durante una conversación en la que habló de sus aspiraciones personales y de su deseo de convertirse en empresaria.

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“¿Qué elegirías primero, entre estar soltera o ir por tus sueños?”, le consultó la joven al presentador, quien no dudó en compartirle su punto de vista.

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Don Francisco le habló sobre perseguir sus sueños

Don Francisco aconsejó a una tica sobre el amor y sus metas como futura empresaria

Ante la pregunta, el famoso conductor le recomendó que priorizara sus objetivos y trabajara por alcanzar sus metas, en lugar de poner el amor como primera opción.

“Yo no elegiría primero el amor, yo elegiría primero tus sueños. Si tu sueño es ser empresaria, ese lo tienes que perseguir y junto con eso va a llegar el amor”, le respondió Don Francisco.

El mensaje estuvo dirigido a Fernanda, quien expresó su interés en convertirse en empresaria y quiso conocer la opinión del presentador sobre cómo equilibrar sus aspiraciones con la posibilidad de encontrar pareja.

Don Francisco estrenó nuevo programa

El consejo se dio en Gigantes con Don Francisco, el nuevo espacio televisivo del presentador, cuyo estreno fue anunciado para el 11 de octubre de 2026.

La conversación con Fernanda puso sobre la mesa una inquietud que muchas personas pueden tener al pensar en su futuro.