Teleguía Farándula

Donatella Versace se despidió de esta manera de Giorgio Armani

Donatella versace y el mundo de la moda están de luto por la muerte de Giorgio Armani

Por Hillary Chinchilla Marín
Donatella Versace reaccionó a la muerte de Giorgio Armani (LUCA BRUNO)

La diseñadora Donatella Versace lamentó la muerte de su colega, Giorgio Armani.

El famoso y querido diseñador de modas murió este jueves en paz en su casa a los 91 años y millones de personas en el mundo han reaccionado a la noticia, entre ellas Donatella.

Durante muchos años la italiana y Giorgio han dominado el mundo de la moda vistiendo a las más grandes celebridades y hoy le tocó despedirlo.

En la cuenta oficial de Instagram de Donatella compartieron una imagen de Giorgio, donde lo calificó como un gigante.

“El mundo perdió a un gigante hoy. Hizo historia y será recordado por siempre“, escribió.

La publicación se llenó de mensajes para ambos diseñadores, aunque uno ya no podrá leerlos.

Muere el diseñador italiano Giorgio Armani a los 91 años este 4 de setiembre de 2025. AFP
Muere el diseñador italiano Giorgio Armani a los 91 años este 4 de setiembre de 2025. AFP (AFP/AFP)
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

