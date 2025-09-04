Donatella Versace se despidió de esta manera de Giorgio Armani

Donatella Versace reaccionó a la muerte de Giorgio Armani (LUCA BRUNO)

La diseñadora Donatella Versace lamentó la muerte de su colega, Giorgio Armani.

LEA MÁS: Esto es lo que sabe de la muerte de Giorgio Armani, el icónico diseñador de moda italiana

El famoso y querido diseñador de modas murió este jueves en paz en su casa a los 91 años y millones de personas en el mundo han reaccionado a la noticia, entre ellas Donatella.

Durante muchos años la italiana y Giorgio han dominado el mundo de la moda vistiendo a las más grandes celebridades y hoy le tocó despedirlo.

LEA MÁS: Artistas se despidieron del papa Francisco con emotivos mensajes en redes sociales

En la cuenta oficial de Instagram de Donatella compartieron una imagen de Giorgio, donde lo calificó como un gigante.

“El mundo perdió a un gigante hoy. Hizo historia y será recordado por siempre“, escribió.

La publicación se llenó de mensajes para ambos diseñadores, aunque uno ya no podrá leerlos.