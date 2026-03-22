Édgar Silva cumplió, desde el otro lado del mundo, una petición de sus seguidores

Édgar Silva sorprendió bailando desde Japón. (Lilly Arce/Lilly Arce)

El presentador Édgar Silva no dejó pasar la oportunidad, durante su paseo por Japón, y terminó cumpliéndole una curiosa petición a sus seguidores.

Por medio de su cuenta de Instagram, el comunicador compartió una historia en la que aparece sacando los “pasos prohibidos”, es decir, bailando, nada más y nada menos que en plena ciudad de Fukuoka.

El presentador cumplió una petición de sus seguidores. Captura (Captu/captura)

Édgar Silva sorprendió bailando desde Japón.Captura (Captu/captura)

LEA MÁS: Productor habla sobre la salida de Ignacio Santos de ¿Quién quiere ser millonario? y revela de quién fue la decisión

Silva eligió la canción Bachata en Fukuoka, del reconocido artista Juan Luis Guerra, lo que hizo que el momento fuera aún más especial para quienes seguían la escena.

Según explicó en el mismo clip, la idea no fue improvisada, ya que varios de sus seguidores le habían pedido que, si llegaba a esa ciudad japonesa, se grabara bailando ese tema, algo que él no dudó en cumplir.

El presentador incluso etiquetó el lugar donde se encontraba, dejando claro que aprovechó al máximo el momento.

Como era de esperarse, el video no pasó desapercibido y varios de sus seguidores reaccionaron de inmediato.

“Mis respetos y admiración total”, “Amo”, “Qué buena”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

Una vez más, Silva demostró que conecta con su público y que no le tiene miedo a hacer cosas diferentes, incluso estando al otro lado del mundo.