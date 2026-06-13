Edson Picado hizo llorar a Katherinne González a pocas horas de su boda

Katherinne González no pudo contener las lágrimas al ver la sorpresa que le preparó Edson Picado. (redes/Instagram)

La emoción ya se siente alrededor de la boda de los humoristas Edson Picado y Katherinne González. Tanto así que la futura novia terminó derramando lágrimas luego de una sorpresa que le preparó su prometido cuando faltaban apenas horas para darse el esperado “sí, acepto”.

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Por medio de su cuenta de Instagram, Picado compartió un video en el que mostró el especial momento que vivieron durante una estadía en una cabaña, donde decidió sorprender a Katherinne con la llegada de unos mariachis.

La reacción de la humorista fue inmediata. Apenas vio a los músicos aparecer, no pudo contener la emoción y comenzó a llorar, mientras Edson le entregaba un hermoso ramo de flores.

“La paz que me da saber que seremos vos y yo”, escribió el futuro esposo junto a las imágenes, mientras los mariachis interpretaban la canción Si nos dejan de Luis Miguel.

Según explicó Picado, su intención era hacer de su última noche como novios un recuerdo inolvidable y regalarle a Katherinne un momento que ambos puedan llevar siempre en el corazón.

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Edson sorprendió a su prometida con mariachis y un ramo de flores. (edson pi/edson picado)

La pareja contraerá matrimonio este 13 de junio tras más de un año de compromiso. (edson pi/edson picado)

La pareja contraerá matrimonio este 13 de junio, una fecha muy esperada por ambos y con la que culminarán una historia de amor que ha conquistado a muchos de sus seguidores.

Su relación dio un paso importante cuando Edson le pidió matrimonio durante un viaje a Argentina, hace poco más de año y medio, momento que marcó el inicio de la cuenta regresiva hacia el altar.

Ahora, a tan solo horas de convertirse en esposos, los humoristas siguen demostrando que el amor y los detalles especiales son protagonistas en esta nueva etapa de sus vidas.