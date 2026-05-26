El conmovedor y tierno mensaje que papá de Tomás Rodríguez le dijo a su hijo tras convocatoria al Mundial 2026

Tomás Rodríguez recibió la convocatoria de Panamá para la Copa del Mundo 2026. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Tomás Rodríguez vive uno de los momentos más importantes de su carrera futbolística luego de ser convocado por la Selección de Panamá para disputar la próxima Copa del Mundo 2026, y su papá no tardó en reaccionar con un mensaje cargado de orgullo y sentimiento.

Por medio de un video compartido por LP La Prensa de Panamá, don Tomás Rodríguez abrió su corazón y recordó todo el esfuerzo que hubo detrás del sueño que hoy cumple su hijo.

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“Ahí están los regaños, Tomacín, los años de esfuerzo, las miradas malas que me hacías a veces. Aquí está tu esfuerzo, tu premio es este porque eres un buen hijo”, comentó emocionado.

El papá del delantero del Saprissa también aprovechó para enviarle bendiciones y recordarle la importancia de mantenerse enfocado y de la mano de Dios en esta nueva etapa de su carrera.

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“Lo último que le dije fue que trabajara duro y siempre de la mano de Dios porque esa es la manera de que le vaya bien”, agregó.

La convocatoria del delantero ha generado muchísimas reacciones tanto en Costa Rica como en Panamá, especialmente porque el delantero ha venido destacando con el Deportivo Saprissa y ahora tendrá la oportunidad de representar a su país en el torneo más importante del fútbol mundial.

El papá del jugador recordó todos los años de esfuerzo detrás del sueño mundialista. (captu/captura)

La emoción también se ha vivido dentro de su familia. Hace pocos días, Kimberly, esposa del jugador, contó que se siente muy orgullosa de él y aseguró que esta convocatoria era algo por lo que Tomás siempre había luchado.

Actualmente, la pareja tiene un bebé de apenas ocho meses, razón por la que ella no podrá acompañarlo de inmediato en esta nueva aventura futbolística.