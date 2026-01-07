El detalle que no pasó desapercibido en la juramentación de Delcy Rodríguez y desató indignación

Delcy Rodríguez, la nueva presidenta interina de Venezuela, no solo está en el ojo del huracán por la grave crisis política que vive el país, sino también por su vida personal y su lujoso look, que ha incendiado las redes sociales.

Ni el discurso ni el juramento: el vestido fue el protagonista del día. (MARCELO GARCIA/AFP)

Delcy Rodríguez juró como presidenta interina de Venezuela, pero su vestido de lujo acaparó la atención en redes sociales. (MARCELO GARCIA/AFP)

La exvicepresidenta chavista tomó juramento el pasado lunes, luego de que el presidente Nicolás Maduro fuera capturado por fuerzas estadounidenses y trasladado a Nueva York, donde enfrenta cargos de narcotráfico, algo sin precedentes en la historia reciente de Latinoamérica.

Rodríguez, considerada una de las figuras más cercanas al chavismo duro y con décadas dentro de la administración pública, asumió el poder en medio de tensiones internas y externas, con protestas, amenazas del gobierno de Estados Unidos y acusaciones de la oposición sobre una supuesta “continuidad del régimen”.

Pero lo que realmente desató una avalancha de memes, críticas y burlas fue su atuendo para el acto: un vestido verde italiano de la marca Chiara Boni La Petite Robe, valorado en más de 700 dólares en tiendas de lujo en línea (poco más de 450 mil colones), un precio que para muchos venezolanos resulta un insulto en un país donde el salario mínimo no alcanza para cubrir necesidades básicas.

LEA MÁS: Fernando Carrillo revela que fue novio de Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela

“¡Sencillez y humildad socialistas! Uno para ti, 99 para mí”, ironizaba una usuaria en Twitter, mientras otros pedían que se subasten “joyas, relojes y prendas de esta gente en revolución” para destinar ese dinero a ayudar a los más necesitados.

Este fue el vestido de Rodríguez. foto: people en español. (people en espal/Delcy Rodríguez)

Según People en Español, el actor Fernando Carrillo, conocido por su apoyo histórico al régimen bolivariano, lanzó la bomba en una entrevista: confirmó que Rodríguez fue su pareja durante tres años, aseguró que ella fue “el gran amor de su vida” y negó tajantemente que hubiese traicionado a Maduro para facilitar su captura.

LEA MÁS: “Pagará un precio muy alto”: La ruda amenaza de Donald Trump a la nueva presidenta de Venezuela

Mientras tanto, desde Washington, el presidente Donald Trump ha advertido a Rodríguez que “haga lo correcto o pague un alto precio”, en medio de negociaciones sobre petróleo, sanciones y el futuro político de Venezuela.