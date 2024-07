¿El Niño Prodigio le hizo la brujería a Gary Centeno? Astrólogo habló del pleito con el tico

El Niño prodigio habló de Gary Centeno Top Chef VIP (Tomado de Instagram Gary Centeno/Telemundo)

Víctor Florencio, conocido como El Niño Prodigio, por fin habló de la brujería que le haría al tico Gary Centeno, tras el pleito que tuvieron en el programa de Telemundo Top Chef VIP.

El 10 de julio, en un episodio del famoso espacio, el actor sancarleño y el astrólogo protagonizaron un pleito bastante fuerte, que terminó con una amenaza de brujería por parte del famoso curador espiritual.

“Le voy a hacer una brujería. Se va a caer el mundo, se metió con quien no debió meterse, pero seguimos aquí hasta el final, no me voy hasta el final, esta la gano yo”, comentó en su momento el venezolano.

La amenaza preocupó a muchos seguidores del reality show, porque Florencio es uno de los más destacados en su oficio, en el cual se le conoce por sus visiones y curaciones.

Luego de varios días del pleito, Florencio dio una entrevista a People en Español, en la que aclaró que solo fue un arranque de enojo.

“Fue un pleito de cúrcuma y que yo le dije ‘¡ay, te voy a hacer una brujería!’. Y eso uno lo dice por decirlo. Yo, en mi caso, ni le voy a hacer brujería a él ni a nadie, porque imagínate, yo no hago eso, pero en realidad son cosas del momento, son cosas que se pasan”, explicó.

Para cerrar el tema aclaró que quiere mucho a Centeno y a su familia, y que hasta les hizo una invitación muy especial.

“Lo adoro (a Gary). Y no tengo problema con él, incluso lo invité aquí a Nueva York para que venga con su niña, que me encanta, su esposa, su familia. No tengo yo nada en contra de Gary; al contrario, Gary es un ser humano muy lindo que tiene su problema, como lo tengo yo (no medir sus palabras ante el enojo)”, finalizó.