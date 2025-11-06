El pasado polémico de Nawat Itsaragrisil, el empresario tailandés que insultó a Fátima Bosch

El nombre de Nawat Itsaragrisil ha dado la vuelta al mundo después de protagonizar un tenso momento con Fátima Bosch, representante de México en Miss Universo 2025.

En plena reunión con las concursantes, el empresario tailandés la llamó “cabeza hueca”, desatando una tormenta en redes sociales y poniendo bajo la lupa su polémico pasado dentro de los certámenes de belleza.

Nawat Itsaragrisil se ha ganado fama por su carácter fuerte y sus comentarios controversiales. (vietbao.vn/vietbao.vn)

El episodio entre Nawat Itsaragrisil y Fátima Bosch ocurrió durante un encuentro entre las candidatas de Miss Universo 2025 en Tailandia. En medio de la conversación, el empresario criticó a la mexicana por no publicar contenido sobre el país anfitrión y, ante su explicación, lanzó la frase que encendió todo: “Si sigues las órdenes de tu director nacional, eres una cabeza hueca”.

¿Quién es Nawat Itsaragrisil?

Nawat nació el 10 de agosto de 1965 en Tailandia. Antes de convertirse en una de las figuras más polémicas del mundo de los concursos, trabajó como presentador de televisión en programas de viajes como Exhibition Show y Kon Thueng Chan.

Más tarde se desempeñó como productor ejecutivo del certamen Miss Thailand World entre 2007 y 2012, pero su salto internacional llegó en 2013 cuando fundó Miss Grand Thailand y Miss Grand International, eventos con sede en Bangkok, que buscaban competir con Miss Universo y Miss Mundo.

Fátima Bosch, representante de México en Miss Universo 2025, se enfrentó al empresario durante una reunión en Tailandia. (Instagram/Instagram)

En 2025, Nawat asumió como director nacional de Miss Universe Thailand y director ejecutivo de la Organización Miss Universo, consolidando así su poder en el circuito global de belleza.

Fátima Bosch, representante de México en Miss Universo 2025, se enfrentó al empresario durante una reunión en Tailandia. (univisión /Univision)

Su historial de polémicas

El nombre de Nawat Itsaragrisil no es nuevo en las controversias. En 2016, miss Islandia, Arna Ýr Jónsdóttir, lo acusó de haberle dicho que estaba “demasiado gorda y debía perder peso”, lo que provocó su retiro del concurso.

Años más tarde, en 2022, causó indignación al referirse despectivamente al cuerpo de miss Vietnam, diciendo en una transmisión que tenía “el torso demasiado largo y las piernas muy cortas”.

En 2024 volvió a generar titulares al burlarse públicamente de Rachel Gupta, ganadora de Miss Grand International, insinuando que se había realizado cirugías estéticas al compartir imágenes “antes y después” en redes sociales.

De acuerdo con el medio Infobae, el empresario tailandés ha sido señalado repetidamente por su trato autoritario y comentarios ofensivos hacia varias participantes de los certámenes que organiza.

La reacción de Miss Universo

Tras el escándalo con Fátima Bosch, la Organización Miss Universo emitió un comunicado reafirmando su compromiso con la integridad, seguridad y respeto hacia todas las participantes.