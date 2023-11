El youtuber tico Araya Vlogs pasó momentos de terror en una peligrosa calle de Haití

Araya Vlogs la pasó muy mal en Haití

El youtuber costarricense Christopher Araya, conocido como Araya Vlogs, vivió momentos de terror en su último viaje, donde se aventuró en unas peligrosas calles de Haití.

En su nuevo video mostró cómo sudó de los nervios.

“Este es el país más pobre de América y uno de los más peligrosos por la situación que vive con las bandas. Les voy a mostrar algo que pasa, aquí atrás hay personas gritándome y alrededor hay gente que me quiere echar de aquí, pero antes yo hablé con las dueñas del espacio y solo las estoy grabando a ellas, entonces están más enojados, porque no me pueden echar”, contó con risa nerviosa.

Araya contó que siempre hubo un grupo de personas que lo seguían a todo lado y le decían cosas que no podía entender porque le hablan en francés.

Tras salir del centro de la ciudad, donde estaba, hasta que respiró y aseguró sentirse en paz, pese a que seguía escuchando algunos gritos.

El video se llenó de mensajes de preocupación de sus seguidores que le pidieron que no se exponga así y es que mencionó que en el próximo video mostrará lo peor de ese viaje.