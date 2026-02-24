Elianis Garrido disfruta del país y declara su amor por Costa Rica

La publicación estuvo acompañada por la canción “Pura Vida Costa Rica”. (Elianis Garrido/redes sociales)

La reconocida actriz y modelo colombiana Elianis Garrido, recordada por su papel en Sin senos sí hay paraíso, ya se encuentra en el país y no dudó en compartir lo encantada que está con la experiencia.

A sus 38 años, la artista disfruta de unos días de descanso en tierras ticas y aprovechó su cuenta de Instagram para publicar varias fotografías en un río, donde aparece relajada, sonriente y rodeada de naturaleza.

Actriz de Sin Senos Sí Hay Paraíso quedó fascinada con el país (Elianis Garrido/redes sociales)

Seguidores ticos reaccionaron con mensajes de cariño y bienvenida. (Elianis Garrido/redes sociales)

En el mensaje que acompañó las imágenes, dejó claro el cariño que siente por Costa Rica. “Pura vida. Costa Rica, eres increíble. Estoy enamorada de ti. Esta experiencia quedará grabada en mi corazón”, escribió.

Como era de esperarse, sus palabras generaron reacción inmediata entre seguidores nacionales, quienes le dejaron mensajes de bienvenida y elogios.

Un detalle que no pasó desapercibido fue la música que eligió para ambientar su publicación. La actriz utilizó la versión de “Pura Vida Costa Rica”, adaptación realizada por el artista nacional Dani Maro, inspirada en un tema de Karol G.

Maro le agradeció públicamente por usar la canción, y ella respondió destacando que le parecía “preciosa” y felicitándolo por el trabajo.

La visita de Elianis no solo dejó postales llenas de naturaleza, sino también un mensaje claro: el país logró conquistar su corazón.