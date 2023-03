Emotivo video que muestra detalles de la boda de Lele Pons y Guaynaa es lo más visto en Costa Rica

(Tomada de Instagram)

Los cantantes Lele Pons y Guaynaa se juraron amor eterno el fin de semana pasado en una ceremonia espectacular llena de artistas y lujos, la cual grabaron y compartieron, por lo que ya es lo más visto en Costa Rica.

El video, que muestra todos los detalles de la extravagante boda, es tendencia en muchos países. En plena luna de miel, Pons compartió lo bien que han recibido el contenido sus fans.

Aunque el video es parte de lo más visto en YouTube en varios países, Costa Rica figura como el primero, ya que aquí es tendencia número 1, al igual que en Nicaragua y Puerto Rico, este último es el país de nacimiento del novio.

El video lo publicaron hace menos de un día y ya suma casi un millón de visitas, tiene una duración de 2:32 minutos, en los que mientras pasan imágenes de la boda, suena una colaboración musical entre los recién casados.

“Abajito me quedé y más nunca me solté, besitos mojados sin ver para otro lado, ahí yo me quedé”, es parte de la letra de la pieza que habla sobre su relación.