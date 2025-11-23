Empresa asignó obra millonaria a firma del presidente de Miss Universo mientras padre de Fátima Bosch trabajaba en la petrolera

En 2023, Pemex otorgó un contrato por 745,6 millones de pesos mexicanos a un consorcio en el que participa una empresa propiedad de Raúl Rocha Cantú, actual presidente de Miss Universo, en un proceso realizado mientras el padre de Fátima Bosch ocupaba un cargo directivo en la institución.

Un contrato de alto valor entregado por Pemex

Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo, enfrenta cuestionamientos tras la coronación de Fátima Bosch. (Instagram Raúl Rocha/Instagram Raúl Rocha)

El proyecto adjudicado consistió en la construcción de ductos terrestres para transportar hidrocarburos, junto con obras de infraestructura, seguridad industrial y pruebas técnicas. La licitación fue otorgada al consorcio encabezado por Servicios PJP4 de México y Soluciones Gasíferas del Sur, esta última perteneciente a Rocha Cantú.

Pemex reservó detalles de la ubicación de la obra por motivos de seguridad nacional y testó información económica al considerarla parte del secreto comercial de las compañías involucradas.

El rol del padre de Miss Universo en Pemex

Bernardo Bosch Hernández, padre de Fátima Bosch, ocupó un cargo directivo en Pemex durante la licitación. (Tomada de X/Tomada de Twitter)

Según El Universal, durante la adjudicación, Bernardo Bosch Hernández, padre de Fátima Bosch, quien más tarde sería coronada Miss Universo 2025, trabajaba como directivo en la petrolera.

Aunque su presencia generó cuestionamientos públicos, Pemex confirmó que el área donde Bosch laboraba no intervino en la licitación, la cual siguió el proceso regular de adjudicación.

Bosch ha estado vinculado al sector energético desde hace casi tres décadas y, actualmente, funge como subdirector de Seguridad y Salud en Pemex.

Raúl Rocha Cantú y su empresa

Rocha Cantú adquirió el 50% de Miss Universo en 2023 y asumió la presidencia al año siguiente. Su empresa, Soluciones Gasíferas del Sur, fue constituida en 2020 y cuenta con facultades para operar en actividades comerciales relacionadas con gases y combustibles fósiles y no fósiles.

El contrato otorgado tenía un plazo de ejecución de 328 días, entre febrero y diciembre de 2023, y sus condiciones estipulaban suspensión si surgían irregularidades fiscales.

