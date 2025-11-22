Organización Miss Universo Costa Rica pide esto para el regreso de Mahyla Roth al país

La bellísima miss Universo Costa Rica 2025, Mahyla Roth, regresa al país este domingo tras participar en el Miss Universo y la organización local del concurso hizo una petición a los costarricenses.

Roth salió de Costa Rica el 29 de octubre con destino a Tailandia, sede del certamen global de belleza de este 2025, y luego de la gala final del jueves, se espera que la tica aterrice de nuevo en nuestro país este domingo 23 de noviembre, cerca de las 6 de la mañana.

Un recibimiento a la reina

Si bien Mahyla no logró más allá que su clasificación al “top 30” del concurso, su desempeño en la competencia y el reconocimiento que obtuvo como miss Fotogénica son suficientes para la organización nacional, que prepara un gran recibimiento para ella.

Mahyla Roth deslumbró con su belleza en el Miss Universo. Fotografía: Lillian SUWANRUMPHA / AFP. (LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP)

“Recibamos a nuestra reina Mahyla Roth como se lo merece tras su increíble representación en Miss Universe 2025. Este domingo nos vemos en el Aeropuerto Juan Santamaría a las 6 de la mañana. ¡Hagámosle sentir el cariño de Costa Rica”, invitó la organización local por medio de sus cuentas oficiales en redes.

Así fue la participación de Mahyla Roth en Miss Universo 2025

El compromiso de Mahyla

Mahyla, de 26 años, se comprometió en las últimas horas a continuar llevando el nombre de Costa Rica “con amor, humildad y gratitud”, tras su paso por el certamen internacional.

“Seguiré iluminando caminos, tocando corazones y recordando que la verdadera belleza nace del alma de un pueblo que nunca deja de creer. Gracias a cada persona que confió, que apoyó, que vibró conmigo, a cada rincón de este país que se unió en un mismo latido. Si hoy brillamos en el escenario del mundo, es porque detrás había un país entero sosteniéndome con su amor.

Mahyla Roth regresa a Costa Rica este 23 de noviembre. Fotografía: Instagram Miss Universo Costa Rica. (Instagram/Instagram)

“Costa Rica, ustedes fueron mi fuerza, mi inspiración y mi hogar en cada paso. Logramos unir a una nación con esperanza, orgullo y alegría… y ese es el premio más grande que llevaré siempre en mi corazón. Gracias por enseñarme que la verdadera belleza nace del alma de un pueblo que nunca deja de creer. Gracias, Costa Rica”, publicó la guapa caribeña.

