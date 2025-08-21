Empresaria denuncia mala experiencia en programa y seguidores apuntan a presentadora de Teletica

Usuarios señalan a una presentadora de canal 7 Teletica. (Instagram/Instagram)

La empresaria Sofía Lazo rompió el silencio sobre la incómoda experiencia que vivió en un programa en vivo, lo que desató polémica en redes sociales, ya que cientos de usuarios señalaron a los presuntos responsables del incidente, apuntando especialmente a una presentadora de Buen Día.

En su cuenta de TikTok, Lazo relató: “Estábamos en vivo y la presentadora de repente solo estaba con el celular. Varias veces me invitaban a uno de estos programas en vivo, pero las personas no se dan cuenta del trabajo que lleva ir uno como invitado y también pagar las modelos”.

Detalló que participar en estos programas le da visibilidad a su emprendimiento, aunque sus participaciones no fueron con un trato respetuoso.

“Se me iban más de 100 mil colones en maquillaje y modelos. Ese día recuerdo que salimos en vivo, y la presentadora me hizo una pregunta y cuando empecé a contestar ella agarró su celular”, contó.

LEA MÁS: Wálter Campos derritió a su novia con romántico detalle por tres años de amor

Sofía explicó que antes de iniciar la entrevista, la presentadora le pidió que hablara todo lo que supiera sobre su negocio. Sin embargo, durante la transmisión, la actitud de la conductora generó incomodidad.

“Sentía que ella seguía con el celular. Ustedes no saben lo incómoda que me sentía, es de muy mal gusto, como cuando uno va a una tienda y el vendedor atiende con el teléfono”.

La empresaria insistió en que la visibilidad que ofrecen los programas debería ser recíproca y que los invitados merecen respeto.

“Definitivamente esas son las experiencias donde no me estaban dando buen trato y me parece una falta de respeto de parte de esa presentadora”, agregó.

Sofía Lazo es una empresaria tica. captura (sl /sl)

También reveló que otras personas que asistieron al programa y con las que conversó en su momento, coincidieron en que la presentadora pasaba mucho tiempo con el teléfono, lo que hacía sentir a los invitados ignorados.

“Uno habla frente a la cámara, hay camarógrafos, pero el presentador debe mostrar interés y hacer las preguntas con chispa”, sostuvo.

LEA MÁS: Una de las secciones chineadas por Nelson Hoffmann sí se mantendrá en el nuevo Sábado Feliz, con este protagonista

En una segunda visita, la empresaria aseguró que la presentadora estaba molesta con ella e incluso le reclamó por los comentarios que hizo.

“Yo me quedé en shock y no podía creer que ella me estuviera diciendo eso. Le respondí que fue algo que pasó. Esa vez me hizo sentir muy mal”.

Aunque Sofía no dio nombres, ni programas, los seguidores no tardaron en especular y relacionaron el episodio con Thais Alfaro, presentadora de Buen Día, incluso compartiendo fotos en los comentarios del video.

Thais Alfaro ha sido etiquetada en muchas ocasiones. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Christian Sandoval dejó entre lágrimas programa de Teletica por la dura noticia que recibió

“Espero que si alguien ve esto, trate a sus invitados con respeto. Llegar a un programa cuesta tiempo, dinero y esfuerzo. Uno va con la ilusión de ser escuchado, no solo por los presentadores, sino por la audiencia”, concluyó.

Sofía Lazo contó la fea ezperiencia que tuvo en un programa en vivo

Este medio contactó a Tahis, quien manifestó no comprender por qué la gente la estaba etiquetando e incluso publicando fotos suyas. Sin referirse directamente al tema, nos remitió a Liliana Carranza, encargada de comunicación de Teletica.

“Vi el video, pero en ningún momento se menciona a Thais. Yo como presentadora le podría decir que en vivo no se puede hablar y muchas veces estamos en comunicación con el productor; es una multitarea que hacemos como presentadores. Muchas veces la gente no sabe que estamos coordinando tiempos de cámara y otros detalles que complementan la entrevista al aire. Uno entiende que el entrevistado no siempre está familiarizado con eso, pero que un presentador esté en el teléfono no significa que no esté poniendo atención”, explicó Carranza.