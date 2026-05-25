Encuentran muerto al actor Stewart McLean y la policía investiga lo peor

Stewart McLean fue encontrado sin vida tras varios días desaparecido. (Netflix/Netflix)

El mundo del entretenimiento se encuentra consternado tras darse a conocer la muerte del actor canadiense Stewart McLean, reconocido por su participación en populares series como Virgin River (Un lugar para soñar), Arrow y Travelers.

El intérprete, de 45 años, fue encontrado sin vida el pasado viernes 22 de mayo en la zona de Lions Bay, en Canadá, luego de permanecer desaparecido durante varios días.

Según trascendió, la última vez que Stewart McLean fue visto con vida fue el 15 de mayo en su residencia ubicada en Columbia Británica. Días después, las autoridades recibieron el reporte oficial de su desaparición y comenzaron la búsqueda.

Policía investiga posible homicidio

Tras el hallazgo del cuerpo, el caso pasó a manos del Equipo Integrado de Investigación de Homicidios (IHIT), organismo que actualmente trabaja para esclarecer qué ocurrió con el actor.

El actor participó en populares series como Virgin River y Arrow. (Stewart McLean/Stewart McLean)

De acuerdo con información compartida por el medio AS México, la Real Policía Montada de Canadá confirmó que los investigadores se encuentran recopilando pruebas, revisando cámaras de seguridad y entrevistando personas cercanas al artista para reconstruir una cronología de sus últimos días.

Las autoridades señalaron que, por ahora, no se han revelado sospechosos ni detalles específicos sobre la causa de muerte, ya que el caso continúa bajo investigación.

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“Estamos investigando todas las pistas disponibles mientras trabajamos para encontrar respuestas para la familia, amigos y seres queridos del señor McLean”, detallaron en un comunicado oficial.

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Además, indicaron que el caso sería tratado como un “incidente aislado”, mientras continúan las diligencias correspondientes.

Compañeros reaccionaron a la noticia

Luego de confirmarse el fallecimiento, varias personas cercanas al actor compartieron mensajes de despedida y recuerdos sobre el artista.

Una de ellas fue su agente, Jodi Caplan, quien aseguró que trabajó junto a Stewart McLean durante más de una década y destacó su profesionalismo y sentido del humor.

“Siempre fue un placer trabajar con él”, expresó.

Directores y compañeros de producciones donde participó también reaccionaron en redes sociales y aseguraron que el actor será recordado como una persona amable y muy querida dentro de la industria.

Participó en varias series populares

Stewart McLean logró abrirse camino en la televisión canadiense y estadounidense gracias a participaciones en producciones muy conocidas.

Entre ellas destacan Virgin River de Netflix, Arrow, Murder in a Small Town y Travelers, donde dejó huella con distintos personajes a lo largo de su carrera.

Por ahora, las autoridades continúan solicitando colaboración ciudadana para obtener información que permita esclarecer el caso.