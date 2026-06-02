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Encuentran sin vida a influencer mexicana Paola Márquez a los 30 años

La creadora de contenido acumulaba más de dos millones de seguidores en redes sociales y su fallecimiento ha generado una ola de mensajes de despedida entre sus fanáticos

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Por Fabiola Montoya Salas
Paola Márquez
Paola Márquez acumulaba más de dos millones de seguidores entre Instagram, TikTok y Facebook. Foto:People en Español. (Paola Márquez/Paola Márquez)

La influencer mexicana Paola Márquez de 30 años, conocida por compartir contenido sobre estilo de vida, viajes y experiencias personales en redes sociales, fue encontrada sin vida en su vivienda el pasado 30 de mayo.

La noticia fue confirmada por su padre, Hércules Márquez Balderas, quien le dedicó un emotivo mensaje de despedida en Facebook.

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“Un día estaremos juntos de nuevo, descansa en paz mi princesa”, escribió.

De acuerdo con People en Español, la creadora de contenido fue hallada inconsciente dentro de su apartamento en San Luis Potosí. Al lugar acudieron equipos de emergencia, quienes confirmaron su fallecimiento, mientras autoridades investigan.

La muerte de la joven ha causado gran impacto entre sus seguidores, ya que mantenía una comunidad de más de dos millones de personas entre Instagram, TikTok y Facebook.

Paola se había ganado el cariño de miles de usuarios gracias a las publicaciones en las que mostraba sus viajes, momentos cotidianos y diferentes aspectos de su vida personal.

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Su última publicación en redes sociales fue compartida el 29 de mayo por medio de TikTok. En el video expresó una reflexión personal que, tras conocerse la noticia de su fallecimiento, ha generado numerosas reacciones entre sus seguidores.

Desde que se dio a conocer su muerte, las redes sociales de la influencer se llenaron de mensajes de despedida, recuerdos y muestras de cariño de personas que la seguían desde hace años.

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Paola Márquez
La influencer mexicana era reconocida por compartir contenido sobre viajes, estilo de vida y experiencias personales. Foto:People en Español. (Paola Márquez/Paola Márquez)

Además, su familia informó que el pasado 1 de junio se realizó una misa en su honor para darle el último adiós.

La partida de Paola Márquez deja un profundo vacío entre sus seres queridos y entre quienes seguían de cerca su trabajo como creadora de contenido.

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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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