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Esposa de David Guzmán asegura que “alzará la voz” tras derrota de Saprissa

Stacy Montero compartió emotivos mensajes para David Guzmán luego de la final ante Herediano

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Por Fabiola Montoya Salas
El video familiar de David Guzmán alcanzó más de 368.000 reproducciones en redes sociales. Guzmán y Stacy Montero tienen tres hijos.
Stacy Montero mostró su apoyo a David Guzmán tras la dolorosa derrota de Saprissa. (Instagram/Instagram)

La esposa del futbolista David Guzmán, Stacy Montero Castro, dejó un llamativo mensaje en redes sociales luego de la derrota del Deportivo Saprissa ante Club Sport Herediano en la final del Torneo de Clausura 2026.

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El cuadro rojiamarillo se coronó campeón nacional luego de vencer 2-0 a Saprissa en el estadio Estadio Carlos Alvarado, alcanzando así su estrella número 32.

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Horas después del encuentro, Stacy publicó una historia en la que dejó entrever que más adelante hablará sobre algunas situaciones relacionadas con el torneo y la derrota morada.

“Buenos días. Gracias a Dios por la oportunidad de levantarnos en todo sentido. Con mucho por querer decir, pero prefiero la paz por ahora. En su momento alzaré la voz. Por ahora nuestras energías y oraciones están en lo positivo y en lo realmente importante de la vida”, escribió.

SM
El mensaje de la esposa de David. Captura (SM /sm)
Stacy Montero, esposa de David Guzmán, explicó que el gesto mostraba una costumbre familiar de bendición antes de salir de casa.
Stacy Montero aseguró que más adelante “alzará la voz” tras la final entre Saprissa y Herediano. (Instagram/Prensa Saprissa/Instagram/Prensa Saprissa)

Además, la esposa del futbolista compartió otro emotivo mensaje junto a una fotografía en la que aparece David Guzmán acompañado de sus hijos tras finalizar el partido.

“Te vio Maxi en la banca y dijo: ‘papá está triste’. Aquí estamos papá, cabeza arriba y sin arrugarse. Vendrá la revancha primero Dios. Estamos muy orgullosos de vos y de todos los esfuerzos que haces en silencio. Mucho agradecimiento por tanto y vamos para adelante pase lo que pase, siempre es siempre. Te amamos”, comentó.

Las publicaciones rápidamente generaron reacciones entre aficionados morados, especialmente por la frase en la que Stacy aseguró que más adelante “alzará la voz”, ¿qué será lo que tiene que decir?

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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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