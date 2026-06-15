Esposa de Marvín Loría no aguantó nada y le respondió a los que opinaron sobre su reconciliación

La reconciliación entre Marvin Loría y Melanie Valverde sigue dando de qué hablar.

Luego de que la pareja confirmara este fin de semana que retomó su relación y que además está esperando a su segundo hijo, las redes sociales se llenaron de opiniones sobre su decisión, especialmente porque la ruptura que protagonizaron meses atrás fue ampliamente comentada por los seguidores de ambos.

Sin embargo, Melanie dejó claro que no está dispuesta a prestar atención a las críticas.

Respondió sin rodeos

Melanie Valverde, esposa de Marvin Loría, sigue adelante y dice que no le importa lo que digan. Foto: Melanie Valverde. (Foto: Melanie Valverde./Foto: Melanie Valverde.)

A través de sus historias de Instagram, la esposa del exjugador de Saprissa compartió un contundente mensaje dirigido a quienes han cuestionado su decisión de volver con el futbolista.

“La paz y la felicidad que mi corazón y el de mi bebito sienten hoy, no nos la va a quitar nadie. Así que guárdense sus mensajes, opiniones y comentarios. No pierdan su tiempo, porque los que me conocen saben que en esta vida nada me importa más que mi hijo”, escribió.

Una relación que ha sido muy mediática

La relación entre Marvin Loría y Melanie Valverde ha estado bajo la mirada pública durante los últimos meses.

Su separación generó una gran cantidad de reacciones en redes sociales, donde muchas personas siguieron de cerca los acontecimientos relacionados con la pareja y una supuesta infidelidad.

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Por eso, cuando ambos confirmaron que estaban juntos nuevamente y que además agrandarán la familia con la llegada de un nuevo bebé, las reacciones no tardaron en multiplicarse.

Enfocada en su familia

Pese a la polémica, Melanie dejó claro que su prioridad sigue siendo su bienestar y el de sus hijos.

Por ahora, la pareja disfruta de una nueva etapa en su relación y de la ilusión que representa la llegada de un nuevo integrante a la familia.