Esta es la fortuna que dejó Giorgio Armani, ¿quién la heredará?

El reconocido diseñador italiano Giorgio Armani murió este jueves a los 91 años, dejando de luto al mundo de la moda.

La noticia fue confirmada por el Grupo Armani, que informó que el empresario falleció tranquilo y rodeado de su familia.

La partida del creador abre la incógnita sobre el futuro de su emporio, valorado en más de 12 mil millones de dólares, según la revista Forbes.

Armani no tuvo descendencia, pero durante décadas fue construyendo un legado que incluye mucho más que ropa elegante: hoteles en Dubai y Milán, la línea de diseño Armani Casa, inversiones en bienes raíces y yates, además de ser propietario, desde el 2008, del club de baloncesto Olimpia Milano.

Según People en Español, el propio diseñador dejó establecido quiénes continuarán su obra, y su herencia quedará en manos de su hermana Rosanna, sus sobrinas Roberta y Silvana, su sobrino Andrea Camerana y de Pantaleo Dell’Orco, considerado su brazo derecho y persona de mayor confianza dentro de la compañía. Ellos serán los encargados de garantizar que el nombre Armani siga brillando en el mundo.

Armani no solo conquistó las pasarelas con su sello elegante, también creó varias líneas que marcaron la industria: la exclusiva Armani Privé, la más versátil Emporio Armani y la juvenil Armani Exchange, además de perfumes y accesorios que dieron la vuelta al mundo.

Nació en 1934 en Piacenza, Italia, dentro de una familia de clase media. Curiosamente, su camino no iba dirigido a la moda, pues al inicio estudió medicina en la universidad. Sin embargo, abandonó la carrera cuando fue llamado al servicio militar.

Al regresar, trabajó en unos grandes almacenes de Milán, donde se encargaba de diseñar los escaparates. Ese fue su primer contacto con la moda. Ya para mediados de los años sesenta, empezó a trabajar junto al diseñador Nino Cerruti, lo que marcó el verdadero arranque de su brillante trayectoria.

Para 1975 tomó la decisión de lanzar su propia firma de moda junto a su pareja y socio, Sergio Galeotti, según informó People en Español.

Sus innovadoras propuestas en trajes masculinos marcaron un antes y un después en la industria y es que figuras de películas como American Gigolo y de series como Miami Vice vistieron sus creaciones, mientras que celebridades como Lady Gaga, Rihanna y Anne Hathaway, entre muchas más, han deslumbrado en alfombras rojas con sus elegantes diseños.