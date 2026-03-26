Esta es la mejor película de Semana Santa según la inteligencia artificial

Las películas de Semana Santa son una tradición que se mantiene vigente año tras año, pero entre tantas opciones surge la duda sobre cuál es la más mejor. Un análisis basado en inteligencia artificial determinó cuál destaca como la mejor de la historia.

LEA MÁS: Guía completa: horarios y canales para ver las 40 películas que transmitirán en Semana Santa

La favorita para la IA

En La Pasión de Cristo, del 2004, el actor Jim Caviezel protagonizó el filme como Jesús, el director fue Mel Gibson. (La Nación/Argentina)

Según criterios como impacto cultural, audiencia global, calidad cinematográfica y permanencia en el tiempo, la IA señala a “La Pasión de Cristo” (2004) como la producción más influyente del género religioso.

Dirigida por Mel Gibson, esta película marcó un antes y un después por su forma cruda y realista de retratar los últimos momentos de la vida de Jesús, generando conversación a nivel mundial desde su estreno.

LEA MÁS: Se acerca la Semana Santa y en este canal y a esta hora darán “Marcelino, Pan y Vino”

El análisis toma en cuenta elementos como el alcance internacional, la fidelidad a los relatos bíblicos y la reacción del público. En estos aspectos, la cinta sobresale por su capacidad de emocionar y generar impacto incluso años después.

Además, su éxito en taquilla y su constante presencia en la programación de Semana Santa la mantienen vigente como una de las más vistas.

Clásicos que también destacan

Los 10 mandamientos también es destacada por la IA. (IMDb/IMDb)

La IA también reconoce otras producciones que han dejado huella, como “Jesús de Nazaret”, “Los diez mandamientos” y “Ben-Hur”, todas consideradas pilares del cine religioso.

Estas películas han formado parte de la tradición televisiva durante décadas, consolidándose como opciones infaltables en estas fechas.

La elección de la inteligencia artificial confirma cómo el cine religioso continúa teniendo un espacio importante en la cultura popular, especialmente durante Semana Santa.

Cada año, millones de personas vuelven a estas historias que combinan fe, historia y entretenimiento, manteniendo vivo un género que trasciende generaciones.