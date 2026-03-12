“Está luchando”... Esto se sabe sobre los graves problemas de salud que enfrenta Elton John

El reconocido cantante británico Elton John continúa enfrentando diversos problemas de salud, entre ellos complicaciones de movilidad y pérdida de visión en un ojo, según reveló su esposo, David Furnish, en una reciente entrevista.

Su esposo dio una actualización

El esposo del cantante, David Furnish, aseguró que el artista sigue luchando y se mantiene positivo.

Durante una conversación con la revista Variety, Furnish compartió un mensaje sobre el estado del artista, ganador del EGOT (Emmy, Grammy, Oscar y Tony).

“Está genial. Está luchando. Se mantiene ocupado y avanzando”, afirmó.

El productor también explicó que el intérprete de Rocket Man disfruta actualmente de su vida familiar en casa junto a sus hijos, lo que ha sido una de las razones por las que decidió alejarse de las giras.

“Está feliz de estar en casa con nuestros hijos. Realmente amamos ser padres y estar juntos, lo es todo para nosotros”, señaló.

Ha enfrentado varios problemas de salud

El propio Elton John ha hablado abiertamente sobre las dificultades médicas que ha atravesado en los últimos años.

Durante el estreno del documental Elton John: Never Too Late, presentado en el Festival de Cine de Nueva York, el artista comentó con humor sobre las cirugías y tratamientos que ha tenido.

“Para ser sincero, no queda mucho de mí”, expresó el cantante.

El músico explicó que con el paso de los años ha tenido que someterse a varias intervenciones médicas.

“No tengo amígdalas, adenoides ni apéndice. No tengo próstata. Me faltan la cadera derecha y ambas rodillas. Lo único que me queda es mi cadera izquierda. Pero sigo aquí”, comentó.

Problemas de visión y una caída

Elton John enfrenta problemas de salud, incluyendo la pérdida de visión en un ojo.

En noviembre de 2024, el cantante reveló en el programa Good Morning America que perdió la visión en uno de sus ojos debido a una infección que sufrió mientras se encontraba en el sur de Francia.

“Perdí la vista de un ojo por una infección. Han pasado cuatro meses y mi ojo izquierdo tampoco es el mejor. No puedo ver ni leer nada”, explicó en ese momento.

A esto se suma una caída sufrida en 2021, que lo obligó a posponer varias fechas de su gira Farewell Yellow Brick Road.

El cantante indicó entonces que estaba siguiendo un programa de fisioterapia intensiva para mejorar su movilidad y recuperarse completamente.

A pesar de estos problemas de salud, Elton John continúa activo y enfocado en su familia, mientras sus seguidores alrededor del mundo siguen atentos a su recuperación.

