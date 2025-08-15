Estadounidense aseguró que “detesta” Costa Rica y dio sus poderosas razones

James Homan, el gringo más tico que el gallo pinto (Cortesía James Homan/Cortesía James Homan)

James Homan, un estadounidense que tiene años viviendo Costa Rica, compartió un video donde muchos ticos se enojaron al principio, pero cuando llegaron al final, quedaron encantados.

El creador de contenido, conocido como Que Gringo Pinto, publicó un nuevo video en Tiktok donde aseguró que hay “demasiada falta de modales”.

En el clip él dice que “detesta” correr en el campo de Costa Rica por una serie de cosas que en realidad lo tienen encantado, ya que todo es puro sarcasmo.

“Las razones por las que yo detesto correr en los campos de Costa Rica: Demasiada falta de modales de los que viven aquí, siempre se me quedan viendo raro. Vea, aquí hay uno (enfocó a una vaca) Muy caballo, ese mae, ni siquiera un buenos días. ¿Qué está pasando con estas generaciones?“, preguntó en el primer punto.

Otro de los “motivos” es que hay demasiada naturaleza.

“Demasiado verde, o sea, ¿qué es esto, el fondo de Windows 10? También hay demasiadas cuestas, demasiada bulla (suena un río). No escucho nada".

Él agregó que está muy cerca de San José, ya que esa zona rural está a pocos minutos de la capital. También dijo que hay muchos “bichos raros”, pero solo grabó una linda mariposa y al final aseguró que es una decepción dejar el campo para volver a la ciudad.

El video suma muchas reacciones y comentarios, la mayoría asegurando que al principio se molestaron y luego se rieron mucho.