Este sería el complicado motivo por el que clausuraron panadería de Mailo

Tras la clausura del negocio de Mailo Pana, han surgido nuevas versiones sobre las posibles razones detrás de la medida, mientras el propio emprendedor asegura que trabaja para resolver la situación lo antes posible.

Posibles causas del cierre

La panadería de Mailo Pana fue clausurada por el Ministerio de Salud. (Silvia Coto)

Aunque Mailo Pana (Antonio Cerdas) no ha brindado detalles específicos, el creador de contenido Jorge Martínez de Pura Vida y Provecho explicó que, supuestamente, la clausura estaría relacionada con aspectos estructurales y administrativos.

Entre los puntos señalados estarían la falta de una perilla, problema en el sistema de gas y una rampa que no cumpliría con las medidas requeridas.

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Según esta versión, el Ministerio de Salud habría otorgado un plazo de 72 horas para que el panadero realizara las correcciones necesarias. Incluso se dice que Mailo ya le invirtió hasta un millón de colones en hacer los arreglos, pero que ni aún así pudo evitar ese cierre.

Esto explicaría por qué el emprendedor ha manifestado que espera solucionar la situación en el menor tiempo posible.

Trabaja para salir adelante

Mailo ha compartido que, pese al golpe, se mantiene enfocado en resolver los inconvenientes. Incluso, recientemente destacó que logró cumplir con el pago de sus colaboradores, lo que generó apoyo en redes sociales.

El caso ha despertado interés entre sus seguidores, quienes se mantienen atentos a una posible reapertura.

Por ahora, no existe un detalle oficial completo sobre las razones de la clausura, por lo que la información continúa en desarrollo.

Mientras tanto, el emprendedor sigue trabajando para cumplir con los requisitos y retomar sus operaciones donde le dan trabajo a 15 personas.