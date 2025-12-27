Esto hizo una de las hijas de Lynda Díaz con la ropa de su padre fallecido

Linda Liz, una de las hijas de la expresentadora Lynda Díaz, compartió el emotivo gesto que tuvo con la ropa de su padre, Clarence Gary Austin, quien falleció a finales de octubre del 2025.

La acción conmovió a muchos seguidores de la familia.

Linda Liz, compartió un sentido mensaje en redes sociales. (Instagram/Instagram)

Por medio de su cuenta de Instagram, Linda Liz mostró parte de los recuerdos que colocaron en el cementerio para honrarlo, entre ellos un arbolito decorado con bolitas de fútbol americano, una orquídea azul y una gorra.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que, en una parte del video, se observa una caja llena de corbatas de distintos colores y, posteriormente, cómo estas fueron unidas para crear un vestido que ella misma utilizó.

LEA MÁS: Linda Liz revela el susto médico que sufrió días antes de su boda y anuncia que la tienen que operar

“Hecho de corbatas que mi padre dejó atrás. No es perfecto ni planeado, solo es amor, memoria y el silencioso recordatorio de que todavía está con nosotros. Algunas cosas no están creadas para ser usadas, están creadas para ser sentidas”, escribió en el clip.

LEA MÁS: El mensaje de Lynda Díaz tras las honras fúnebres de su exesposo Gary Austin

Cabe recordar que las dos hijas mayores de la expresentadora crecieron junto a Austin, quien vivió con ellas y las crió como si fueran sus propias hijas.

El gesto generó múltiples reacciones entre los seguidores, quienes le dejaron mensajes como: “Muy hermoso gesto y la intención de honrar a quien las amó”. “Divino detalle”. “Linda manera de estar con ustedes” y “Qué forma más creativa de honrar la memoria de un papá”.