Esto le respondió Yiyo Alfaro a Choché Romano luego de una de sus críticas más sinceras

Yiyo Alfaro y Choché Romano recordaron una divertida anécdota que vivieron cuando trabajaban juntos en el proggrama. (Captura de video/Captura de video)

El creador de contenido Yiyo Alfaro y el presentador Choché Romano sacaron varias risas entre sus seguidores luego de recordar una curiosa anécdota que vivieron cuando compartían en el programa ¡Qué buena tarde!.

LEA MÁS: Una pregunta llevó a Fátima Pinto a hacer una confesión muy íntima

Adí era como llegaba Yiyo al programa. (captu/captura)

Todo salió a relucir durante el pódcast de ambos, donde Choché recordó una situación que vivió con Yiyo por culpa de una llamativa corbata plateada que utilizó en televisión.

“Así llegaba Yiyo. Mae, vieran lo que me costó en el programa ¡Qué buena tarde! convencerlo de que se quitara esa corbata plateada”, contó Romano entre risas.

LEA MÁS: Yiyo Alfaro presumió el lujoso regalo de cumpleaños que se dio

Según explicó el presentador, cada vez que intentaba decirle algo sobre la prenda, Alfaro respondía de una forma muy particular.

“¿Y saben qué decía Yiyo? ‘Usted me tiene envidia por cómo visto’”, recordó Choché.

El colocho aseguró que en aquel momento trató de hacerle entender a su compañero que no se trataba de envidia ni de una crítica malintencionada, sino simplemente de un comentario sobre el atuendo.

“Lo voy a poner con unos lentes en una moto”: Yiyo broma sobre el funeral de Choché y se vuelve viral

“Yo le decía: ‘Mae, póngase serio, no es eso’”, agregó.

El clip rápidamente provocó reacciones entre quienes siguen el pódcast, ya que ambos suelen compartir anécdotas y vacilones relacionados con sus experiencias en televisión y su amistad fuera de cámaras.