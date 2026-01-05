Evangeline Lilly, famosa actriz de películas revela que sufre daño cerebral

La actriz canadiense Evangeline Lilly, recordada por la serie Lost y por su papel en Ant-Man y Avengers: Endgame, reveló que padece daño cerebral y que una parte importante de su cerebro no está funcionando con normalidad.

La intérprete, de 46 años, compartió la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde explicó que las secuelas están relacionadas con una caída que sufrió en 2025, luego de desmayarse en una playa de Hawái y golpearse de frente contra una roca.

Evangeline Lilly es actriz de varias cintas y series. Foto: Futuro (Evangeline Lilly/Evangeline Lilly)

Evangeline Lilly sufrió una caída en el 2025. (Evangeline Lilly, /Evangeline Lilly,)

En un video reciente, Lilly detalló que actualmente su cerebro opera con una “capacidad reducida” y que deberá enfocarse de lleno en su recuperación.

“Ahora mi trabajo es llegar con los médicos al fondo de esto y embarcarme en la dura tarea de solucionarlo”, comentó, reconociendo que el proceso no será sencillo.

La actriz confesó que, aunque es reconfortante saber que su deterioro cognitivo no se debe únicamente a la perimenopausia, también es inquietante enfrentar el largo camino médico que tiene por delante para intentar revertir las deficiencias.

Esta situación la ha obligado a bajar el ritmo de vida y a vivir más tranquila desde el nacimiento de su hijo. Aun así, aseguró sentirse agradecida y bendecida por el descanso forzado.

Lilly también aprovechó para agradecer las muestras de cariño y apoyo que ha recibido. Su publicación suma miles de reacciones y mensajes de respaldo, incluso de actrices como Michelle Pfeiffer y Alyssa Milano.

El accidente que lo cambió todo

En mayo de 2025, Evangeline Lilly alarmó a sus seguidores al mostrar imágenes tras el accidente, donde se le veía golpeada, ensangrentada y con un diente quebrado.

Evangeline Lilly contó la enfermedad que enfrenta. (people en es/Evangeline Lilly)

La actriz relató que perdió el conocimiento de forma repentina y cayó de cara contra una piedra. Tras ser trasladada al hospital, los médicos iniciaron una serie de estudios para determinar la causa del desmayo.

Según explicó, los episodios de desmayos y “ausencias” la han acompañado desde la infancia. En distintos momentos se barajó la posibilidad de epilepsia o hipoglucemia, pero ninguna de esas condiciones llegó a confirmarse de manera concluyente.

Hoy, la actriz enfrenta las consecuencias más serias de aquel golpe, enfocada en su salud y en un proceso de recuperación que apenas comienza.