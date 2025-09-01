Exmiss Costa Rica sacó el baúl de los recuerdos y mostró una imagen donde luce irreconocible

Elena Hidalgo, Miss Costa Rica 2024 en Revista Perfil (José Cordero/José Cordero)

Elena Hidalgo compartió una foto de hace más de 10 años en la que luce irreconocible.

La Miss Universe Costa Rica 2024 sacó el baúl de los recuerdos y mostró algunas fotografías que tienen más de 10 años.

Una es del 2014 y la muestra con un vestido de novia en lo que parece una sesión de fotos, otra es del 2015 y sale con un top y un look con el que se ve como otra persona, ya que luce el cabello corto y con flequillo, muy diferente a como lo tenía cuando se convirtió en la reina de belleza del país.

Hidalgo contó muy feliz que está recuperando su rutina de vida poco a poco, esto debido a que tuvo que poner un alto hace unas semanas cuando se sometió a una complicada cirugía para quitar mioma (tumores benignos) del útero, pero sin que el órgano sufra daño.

Elena Hidalgo en el 2015 (Tomada de Instagram/Tomada de Instagram)