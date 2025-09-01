Teleguía Farándula

Exmiss Costa Rica sacó el baúl de los recuerdos y mostró una imagen donde luce irreconocible

Exmiss Costa Rica mostró cómo era hace 10 años y parece otra

Por Hillary Chinchilla Marín
Elena Hidalgo, Miss Costa Rica 2024 en Revista Perfil
Elena Hidalgo, Miss Costa Rica 2024 en Revista Perfil (José Cordero/José Cordero)

Elena Hidalgo compartió una foto de hace más de 10 años en la que luce irreconocible.

La Miss Universe Costa Rica 2024 sacó el baúl de los recuerdos y mostró algunas fotografías que tienen más de 10 años.

Una es del 2014 y la muestra con un vestido de novia en lo que parece una sesión de fotos, otra es del 2015 y sale con un top y un look con el que se ve como otra persona, ya que luce el cabello corto y con flequillo, muy diferente a como lo tenía cuando se convirtió en la reina de belleza del país.

Hidalgo contó muy feliz que está recuperando su rutina de vida poco a poco, esto debido a que tuvo que poner un alto hace unas semanas cuando se sometió a una complicada cirugía para quitar mioma (tumores benignos) del útero, pero sin que el órgano sufra daño.

Elena Hidalgo en el 2015
Elena Hidalgo en el 2015 (Tomada de Instagram/Tomada de Instagram)
Miss Costa Rica
Miss Costa Rica (La Nación/La Nación)
Miss Costa RicaElena HidalgoReina de belleza
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

