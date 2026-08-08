Expareja de JP Olivato, Eli Vázquez, presentó a su nuevo “bebé” y contó la curiosa historia de su nombre

Elizabeth Vásquez mostró el nuevo miembro de su familia.

La familia de Eli Vázquez tiene un nuevo integrante y la expareja del bailarín brasileño JP Olivato no pudo ocultar la emoción al presentarlo en sus redes sociales.

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“Es mi nuevo bebé”, dijo Vázquez al compartir un video en Instagram en el que mostró al pequeño Jackson, un bulldog francés que llegó para hacerle compañía a Bela, la otra perrita de la familia.

Pero el nombre del nuevo integrante tiene una historia bastante particular y todo comenzó con una petición de su hijo Gabriel.

Según contó Eli, el pequeño quería que el perrito se llamara Michael Jackson porque es gran admirador del artista fallecido. Sin embargo, después de lo que ella misma describió como una batalla perdida, terminó poniéndole Jackson.

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Jackson es un perrito divino. ( Eli Vásquez/Eli Vásquez)

Jackson así se llama el nuevo integrante. ( Eli Vásquez/Eli Vásquez)

De esta manera, aunque Gabriel no consiguió que su mascota llevara el nombre completo del famoso cantante, sí logró que una parte de su propuesta se hiciera realidad.

Vázquez compartió las imágenes del nuevo integrante con sus seguidores y dejó ver lo encantada que está con la llegada de Jackson, quien ahora forma parte de la familia junto con Bela.