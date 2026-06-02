Exparticipante de Mira quién baila hace llamado tras sufrir fuerte infección intestinal

Tatiana Sánchez contó que sufrió una fuerte infección intestinal durante el fin de semana. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Lo que parecía ser una enfermedad que estaba afectando principalmente a niños, terminó golpeando con fuerza a Tatiana Sánchez, exparticipante de Mira quién baila y directora de una academia de danza.

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La también profesora contó que pasó uno de los fines de semana más complicados de los últimos meses luego de contagiarse de una fuerte infección intestinal que la obligó a recibir tratamiento médico y que la dejó completamente agotada.

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Según explicó, desde hace varios meses venía escuchando sobre casos entre estudiantes de distintas escuelas de Escazú y Santa Ana, pero nunca imaginó que ella también terminaría enfermándose.

“Desde enero siempre escuchaba de chiquitos que andaban con esa infección intestinal, pero este fin de semana ya se me pegó a mí”, comentó.

La situación fue aún más complicada porque coincidió con una competencia de danza en la que participaban varias de sus alumnas.

La exparticipante de Mira quién baila tuvo que recibir tratamiento médico e hidratarse constantemente. (captu/captura)

“Fue un fin de semana bastante pesado para mí. Estaba trabajando con mis alumnas viernes, sábado y domingo, mientras tenía muchísima calentura y una infección intestinal bastante fuerte”, relató.

Fiebre, medicamentos y mucha hidratación

La guapa explicó que tuvo que seguir un tratamiento médico que incluyó antibióticos, medicamentos para controlar la fiebre y una estricta hidratación.

“Me mandaron muchas cosas para hidratarme porque me dijeron que muchos de los dolores de cuerpo y cabeza son porque uno se deshidrata rapidísimo”, aseguró.

Además, contó que actualmente se encuentra en proceso de recuperación y que incluso tuvo que comenzar a tomar probióticos para ayudar a restaurar la flora intestinal.

Por dicha, los síntomas más fuertes ya quedaron atrás, aunque reconoce que todavía se siente muy cansada.

“Ya estoy mejor, pero sí estoy muy cansada. Estoy en proceso de recuperarme”, señaló.

Pide volver a hábitos que se aprendieron durante la pandemia

Después de vivir la experiencia, Tatiana considera que muchas personas han bajado la guardia con algunas medidas básicas de prevención.

“Creo que la gente tiene que volver a lavarse las manos. Durante el COVID había mucha cultura de hacerlo, pero siento que ahora estamos un poco más descuidados con eso”, afirmó.

La bailarina destacó que muchas personas creen que este tipo de infecciones solo afecta a menores de edad, algo que ella misma comprobó que no es cierto.

“La gente piensa que solo a los niños les da, pero no es así. En la academia llevamos meses viendo casos y sigue circulando”, comentó.

Incluso señaló que a veces los adultos creen que pueden resistir mejor este tipo de padecimientos.

“A veces, pensamos que somos más fuertes que los niños, pero en realidad no. Está bastante dura la infección”, concluyó.