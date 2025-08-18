Exparticipante de Nace una estrella es el nuevo fichaje de Mira quién baila

Jeff On será parte de Mira quién baila. (MAYELA LOPEZ)

Teletica confirmó el nuevo participante de la segunda temporada de Mira quién baila y se trata de nada más y nada menos que Jeff On.

El artista venezolano ya conquistó a miles de ticos con su voz y carisma en Teletica, pero en Nace una estrella, donde se dejó el segundo lugar en 2023, y ahora el canal lo volvió a convocar, pero para el programa de baile.

Sin duda, Jeff va a dar de qué hablar sobre la pista de baile porque en el otro formato en el que participó, demostró que tiene mucha facilidad para bailar y para moverse.

Él se suma a los participantes ya confirmados por la producción de Teletica Formatos: el bailarín brasileño, Neto Rangel; el exjugador de fútbol, Randall “Chiqui” Brenes; el humorista Daniel Montoya; la exmiss Costa Rica, Ivonne Cerdas; la empresaria Mariana Uriarte, la periodista y presentadora Ericka Morera y la doctora Katherinne Campbell, hermana de Joel Campbell.

Ahora solo falta que el canal revele dos de los 10 famosos que competirán en la pista, todos por diferentes obras sociales.

La segunda temporada de Mira quién baila inicia el domingo 7 de setiembre, a las 7 de la noche por canal 7.

Al igual que la pasada edición, el reality será presentado por Natalia Carvajal y Édgar Silva, mientras que en el panel de jurados repiten Toni Costa, Mauricio Astorga, Isabel Guzmán e Isaac Rovira.