Teleguía Farándula

Exparticipante de Nace una estrella es el nuevo fichaje de Mira quién baila

El cantante ahora mostrará su talento para el baile en Teletica

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín
05/11/2023. Teletica, Sabana Oeste. Hora: 07:00 p.m. Gala número 10 de Nace una Estrella, grabada en el estudio Marco Picado de Teletica. En la foto, Jeremy Solís. Fotos: Mayela López
Jeff On será parte de Mira quién baila. (MAYELA LOPEZ)

Teletica confirmó el nuevo participante de la segunda temporada de Mira quién baila y se trata de nada más y nada menos que Jeff On.

El artista venezolano ya conquistó a miles de ticos con su voz y carisma en Teletica, pero en Nace una estrella, donde se dejó el segundo lugar en 2023, y ahora el canal lo volvió a convocar, pero para el programa de baile.

Sin duda, Jeff va a dar de qué hablar sobre la pista de baile porque en el otro formato en el que participó, demostró que tiene mucha facilidad para bailar y para moverse.

LEA MÁS: Teletica no llamó para Mira quién baila a tres bailarines de la temporada pasada por esta razón

Él se suma a los participantes ya confirmados por la producción de Teletica Formatos: el bailarín brasileño, Neto Rangel; el exjugador de fútbol, Randall “Chiqui” Brenes; el humorista Daniel Montoya; la exmiss Costa Rica, Ivonne Cerdas; la empresaria Mariana Uriarte, la periodista y presentadora Ericka Morera y la doctora Katherinne Campbell, hermana de Joel Campbell.

Ahora solo falta que el canal revele dos de los 10 famosos que competirán en la pista, todos por diferentes obras sociales.

La segunda temporada de Mira quién baila inicia el domingo 7 de setiembre, a las 7 de la noche por canal 7.

Al igual que la pasada edición, el reality será presentado por Natalia Carvajal y Édgar Silva, mientras que en el panel de jurados repiten Toni Costa, Mauricio Astorga, Isabel Guzmán e Isaac Rovira.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Jeff OnMira quién bailaTeleticaNace una estrella
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.