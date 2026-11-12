Exparticipante de Tu cara me suena se apunta a un nuevo reto fuera de la televisión

Ramzi, cantante y exparticipante de Tu cara me suena, inicia un nuevo proyecto. (Instagram/Instagram)

El artista sancarleño Gabriel Ramírez, conocido como Ramzi y recordado por su participación en el programa Tu cara me suena, de Teletica, se prepara para asumir un nuevo reto fuera de la televisión: producir espectáculos.

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Su primera apuesta en esta faceta será El Chinamo de la Plancha, una propuesta que reunirá a varios artistas de San Carlos en un mismo escenario, con el objetivo de darles mayor exposición y demostrar el talento que existe en la zona.

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La primera edición se realizará el 5 y 6 de diciembre en el teatro del Complejo Cultural de Ciudad Quesada. La actividad comenzará a las 3 p.m. y tendrá música, animación, actividades para el público y ambiente navideño.

Entre los artistas que participarán están Bryan Villalobos, Bryan Quesada, Andrés Rojas, el dúo Marcos y Aarón, Joss Araya, Andreina Vázquez, Kike Ramírez y el propio Ramzi, quien tendrá a cargo el cierre de ambas noches.

El público también podrá subir al escenario

El artista sancarleño reunirá a varios talentos de la zona en El Chinamo de la Plancha. (Cortesía/Cortesía)

Una de las actividades será un concurso de karaoke, programado de 6 a 7 p. m. los dos días. Las personas interesadas deberán comprar su entrada y enviar un mensaje con la canción que desean interpretar.

“Para los que son fiebres del Karaoke no se pueden perder el Chinamo de la Plancha, lo único que tienen que hacer es comprar la entrada y enviar un mensaje con la pieza que quieren cantar”, dijo Ramzi a La Teja.

El evento también contará con una zona de comidas y emprendimientos, además de una alfombra roja para recibir a los asistentes.

Las entradas para la gradería tienen un costo de 8 mil e incluyen una bebida. Para información de espacios y reservaciones, el público puede comunicarse al WhatsApp 6201-7214.