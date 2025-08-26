Teleguía Farándula

Experiodista de Repretel confesó la verdadera razón por la cual dejó el canal

Jeimmy Morera confesó que no descarta regresar a la televisión

Por Fabiola Montoya Salas
La periodista Jeimmy Morera publicó un desgarrador mensaje en el que sacó a flote todo lo que siente a un año de la ingrata muerte de su hermano.
Jeimmy Morera no descata volver a Repretel. (Instagram/Instagram)

Jeimmy Morera, experiodista de Repretel, anunció su salida del canal después de algunos años trabajando.

Todo se dio cuando uno de sus seguidores le dijo que por qué había dejado el programa.

“¿Por qué dejó Repretel?, solo lo veía por usted”, le consultaron.

Jeimmy Morera
Jeimmy Morera es periodista. Captura (Jeimmy Morera /Jeimmy Morera)

La comunicadora confesó que su decisión fue impulsada por el deseo de nuevos retos profesionales y por la llegada de una oportunidad que sintió que debía aprovechar.

“A veces, los cambios son buenos y las oportunidades hay que tomarlas. Repretel estará en mi corazón y a la fecha tengo una bonita relación con todos”, dijo Morera.

La guapa, a pesar de que dejó el medio en marzo del año pasado y, actualmente, trabaja en una institución pública, no descarta volver al canal.

