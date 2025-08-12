Experiodista de Repretel explotó contra quienes llevan a sus perros a los centros comerciales

Oscar Ulloa es periodista y amante de los perros.

Un perro atacó a un niño en un centro comercial del país y el periodista Óscar Ulloa salió a dar su opinión sobre el polémico caso.

Este fin de semana una madre contó en sus redes sociales cómo un paseo familiar se convirtió en un feo momento cuando un perro pitbull mordió a su hijo de siete años en Multiplaza Escazú, lo que provocó un gran debate en el país.

El experiodista de Repretel quiso opinar, al igual que muchas personas, y es que, a pesar de que ama a los animales, no está de acuerdo con que un perro sea llevado a un centro comercial.

“Nada tiene que estar haciendo un perro en un centro comercial o un restaurante. No he encontrado una razón válida para tener que llevar el perro a un centro comercial o a un restaurante. Lo siento. No he encontrado una sola. Si alguien la tiene, dígamela“, mencionó molesto al principio del video.

Luego agregó que aunque él tiene perras y hasta daría su vida por ellas, no las lleva a este tipo de lugares.

“Yo amo a las mías. Daría mi vida por ellas, duermen conmigo, la casa es de ellas, ni siquiera es mía, pero hay lugares para todo. Estoy indignado por ese caso de Multi, del chiquito que lo mordieron”.

El comunicador agregó que estos casos se dan por irresponsabilidad de los dueños, porque los perritos nunca tienen la culpa.

“No es culpa de los perros, si usted tiene que llevar a su perro al centro comercial porque no tiene con quién dejarlo o por cualquier razón, pues entonces no puede ir al centro comercial. Hay lugares para llevar los perros, hay parques, sáquenlo a caminar al barrio. Hay mil formas de entretenerlos, pero los centros comerciales no lo son, ni los restaurantes. Es hora de parar esa vara”.

Incluso dio una lista de por qué le parece una mala idea pese a que sean lugares en los que se permite llevarlos. Explicó que a los peluditos esto les puede generar estrés, miedo, incomodidad, ansiedad y eso provoca pleitos entre perros o ataques como el que se dio el fin de semana porque por instinto reaccionan a la defensiva.

Para concluir, le pidió a quienes tienen perros que nos los lleven a este tipo de lugares. La publicación sumó muchos comentarios de ticos que están de acuerdo con Ulloa.