Experiodista de Teletica sobre Mira quién baila: “Los problemas maritales van a empezar”

Luis Miguel Rojas habló de más sobre Mira quién baila.

El periodista Luis Miguel Rojas, conocido como Venenito, desató revuelo tras revelar detalles inesperados sobre lo que se avecina en Mira quién baila.

Aunque el programa aún no ha comenzado oficialmente, Rojas no se contuvo y adelantó algunas de las polémicas que podrían encender esta nueva temporada, dejando a más de uno con la boca abierta.

Luis Miguel habló de problemas de pareja tras darse a conocer las parejas de Mira quién baila. (redes/Facebook)

“Ya anunciaron las parejas de Mira quién baila, y entonces los problemas maritales van a empezar, los problemas de relaciones de pareja van a empezar, dieron arranque oficialmente.

“¡Ay, mi amor!, es que hay unas que son, bueno, mosquitas muertas. Acuérdense de mí nada más, porque se los estoy diciendo, porque hay más de uno que se va a comer esa pista de baile, o por lo menos lo va a intentar, porque son colmilludos. Digo yo, no sé, por experiencia”, expresó en un video compartido por el comunicador Edgardo Camacho.

Tras difundirse el clip, una de las primeras en dar su opinión fue la exparticipante de Tu Cara Me Suena, Alejandra Salazar.

“Qué feo que solo le tiran a las mujeres. ¿Por qué no decirlo al revés? Porque muchos hombres también son agazapados. Si llegara a suceder una infidelidad y son casados, es culpa de los dos, así de simple.

“Mujeres que defienden a sus esposos y les echan la culpa a ellas y siguen como si nada. No, señores, el respeto también lo deben poner ellos. Por eso digo: culpa 50 y 50. Dejen de defender a los hombres, porque también tienen culpa en caso de que algo así llegue a pasar”, agregó.

La cantante concluyó que, así como hay mosquitas muertas, también hay hombres agazapados.

Habrá que esperar a ver qué pasa. Recordemos que Rojas dio su paso por Teletica y conoce bien a más de una figura.

Mira quién baila se estrena este domingo 14 de setiembre.