Expresentadora de Repretel se topó con Nancy Dobles y le dijo todo esto

La expresentadora de canal 6, Patricia Figueroa se reencontró con Nancy Dobles y el momento no pasó desapercibido. Ambas coincidieron y aprovecharon para saludarse con mucho cariño, algo que luego compartieron en redes sociales.
Figueroa publicó una fotografía junto a Dobles y escribió un mensaje lleno de afecto. “Qué lindo verte, Nan, y a Gabriel… cómo pasan los años. Un cariño intacto desde hace mucho”, expresó.
En la imagen también aparece Gabriel, el hijo menor de la presentadora, quien se unió a la jornada de votación.
Dobles no tardó en responderle y también le dedicó unas palabras: “Paty, qué lindo verte”, comentó la porteña en la misma publicación.
El reencuentro dejó ver que, pese al paso del tiempo, el aprecio entre ambas se mantiene intacto.