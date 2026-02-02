Teleguía Farándula

Expresentadora de Repretel se topó con Nancy Dobles y le dijo todo esto

Patricia Figueroa compartió en redes el reencuentro con la presentadora y le dedicó un mensaje

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas
Patricia Figueroa, expresentadora de Noticias Repretel y Giros.
Patricia Figueroa y Nancy Dobles se reencontraron y compartieron el momento en redes sociales. (redes/Instagram)

La expresentadora de canal 6, Patricia Figueroa se reencontró con Nancy Dobles y el momento no pasó desapercibido. Ambas coincidieron y aprovecharon para saludarse con mucho cariño, algo que luego compartieron en redes sociales.

LEA MÁS: “¿Quién es ese hombre?”: El divertido gesto de Johanna Villalobos con Ignacio Santos que encendió las redes

Figueroa publicó una fotografía junto a Dobles y escribió un mensaje lleno de afecto. “Qué lindo verte, Nan, y a Gabriel… cómo pasan los años. Un cariño intacto desde hace mucho”, expresó.

LEA MÁS: Ítalo Marenco cumplió promesa a sus compañeros de Buen día, pero hubo algo con lo que les quedó mal

Nancy Dobles
El reencuentro entre Patricia y Nancy dejó ver que la amistad se mantiene con los años. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)

En la imagen también aparece Gabriel, el hijo menor de la presentadora, quien se unió a la jornada de votación.

Dobles no tardó en responderle y también le dedicó unas palabras: “Paty, qué lindo verte”, comentó la porteña en la misma publicación.

El reencuentro dejó ver que, pese al paso del tiempo, el aprecio entre ambas se mantiene intacto.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
nancy doblesPatricia Figueroacanal 6canal 7
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.